Manuel Adorni vuelve al Congreso en julio para dar su informe de gestión en el Senado

"Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno", informó el jefe de Gabinete Manuel Adorni en la red social X tras la reunión en la Casa Rosada. Cerró con su habitual "Fin".

Mientras retumban los detalles de su declaración jurada de bienes -ya en manos de la Justicia que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito- y las críticas de la jefa de bloque en el Senado Patricia Bullrich, el funcionario respaldado por el presidente Javier Milei dejó en claro su continuidad en el cargo. "Esta firme", insisten fuentes en Balcarce 50.

Cuando Adorni brindó su último informe de gestión en la Cámara de Diputados, ya habían explotado los escándalos por el crecimiento de su patrimonio. Era el 29 de abril y las encuestas empezaban a preocupar al Gobierno por el impacto de la causa judicial en la imagen de Milei.

Sin embargo, el presidente dio la orden y toda la primera plana de La Libertad Avanza sin fisuras (en la superficie) se alineó detrás. La cúpula violeta que completa la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dio el presente en el Parlamento junto el asesor Santiago Caputo, Bullrich y los ministros y principales funcionarios.

Foto de unidad y respaldo a Adorni para el informe en Diputados el 29 de abril.

En esa exposición el oficialismo cuidó hasta el mínimo detalle, desde las respuestas ensayadas y leídas por Adorni, hasta la transmisión oficial que sólo mostró al oficialismo y al Presidente en el palco.

Pero con la declaración jurada del Jefe de Gabinete ya presentada ante la Oficina Anticorrupción se sabe que Adorni, por lo menos, no fue preciso en las respuestas sobre la constitución de su patrimonio ante los diputados nacionales.

Los diputados de la oposición volverán a pedir la moción de censura

En ese marco, en la Cámara baja se realizó hoy el pedido de sesión por la oposición para el próximo martes 23 de junio a fin de interpelar a Adorni e implementar una moción de censura, que exige mayoría tanto en Diputados como en el Senado.

A aquel 29 de abril en el Congreso le siguió pocos días después el testimonio del contratista Matías Tabar en Comodoro Py, quien aseguró ante la Justicia que Adorni le pago 245 mil dólares en efectivo y sin factura por las reparaciones de su casa en el country Indico Cuá.

Fue cuando Bullrich decidió diferenciarse de la postura de los Milei sobre la situación de Adorni. La senadora exPRO no dudó en remarcar su inconformidad este jueves al asegurar que "esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado".