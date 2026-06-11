Diputados de 7 bloques piden interpelar a Adorni y activar una moción de censura

La paz que parecía haber recuperado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, después de que la investigación judicial mermara en su intensidad, fue demolida por el propio funcionario, cuando presentó su tan esperada declaración jurada de bienes y dió una entrevista televisiva ayer por la noche.

A las reacciones en el mundo político y las redes sociales, todas poco favorables, se sumó la falta de apoyo de funcionarios nacionales de primera línea y ahora, la activación de las dos Cámaras del Congreso para ponerlo en aprietos.

La que exhibió mayor virulencia fue la Cámara de Diputados, dado que legisladores de 7 bloques presentaron un pedido de sesión especial para tratar la interpelación del jefe de Gabinete, y activar los mecanismos de una moción de censura con el fin de destituirlo de su cargo.

Sumados los legisladores de todos esos bloques, alcanzan la friolera de 119 voluntades y quedan a solo 10 diputados más de alcanzar el quorum para dar tratamiento a la iniciativa.

La moción de censura es un mecanismo constitucional incorporado a la Carta Magna por la reforma de 1994, por el cual, con una mayoría menos agravada que la requerida para un juicio político, el Congreso puede destituir al jefe de Gabinete o a algún ministro.

También el Senado se activó. El presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, hombre históricamente cercano a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó un pedido para que Adorni se presente ante la Cámara Alta a rendir el informe mensual que la Constitución le impone por su cargo. El investigado detenta la función desde el mes de diciembre y aún así, jamás pisó el Senado.

Como respuesta a Goerling, Adorni anunció por la red social X que concurriría en el mes de julio, pero de todos modos, la vicepresidenta de la Nación y presidenta de ese cuerpo, Victoria Villarruel, lo intimó a cumplir sus obligaciones por vía oficial.