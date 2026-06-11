El PRO forzó a Adorni a ir a rendir cuentas al Senado

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que irá en julio a dar su informe de gestión, tras ceder a la presión del PRO, que le exigió presentarse en el recinto a rendir cuentas.

Este jueves llegó a manos de Victoria Villarruel el pedido de que convoque a Manuel Adorni para que brinde su informe de gestión ya que nunca fue a la Cámara alta.

"El último informe recibido por esta cámara fue el de Guillermo Francos, el 26 de junio de 2025. Desde entonces, la Jefatura de Gabinete de Ministros no ha cumplido con esta obligación constitucional", destaca el texto que lleva la firma del presidente del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling.

Y agrega: "Desde que asumió Manuel Adorni como jefe de Gabinete el 4 de noviembre de 2025, hasta el presente, el mismo no ha cumplido respecto del Senado con su obligación dispuesta por el artículo 101 de la Constitución Nacional, ni se ha puesto a disposición para concurrir los temas a exponer".

El cruce y reclamo a Adorni

Por su parte, la jefa del bloque de LLA Patricia Bullrich ya le había enviado una nota para ver cuando venía, mientras que en las últimas horas lanzó fuertes cuestionamientos respecto a su accionar

"Esto es más que un error, es una omisión ética", resaltó la ex funcionaria, quien afirmó: "Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar".