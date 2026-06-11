El patrimonio de Adorni creció un 800% en su última declaración jurada: de $107 a $944 millones

El jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó una nueva declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) correspondiente al período fiscal 2025, que refleja un patrimonio de $944.575.052, muy por encima de los $107 millones que había declarado originalmente.

El salto se explica por una cadena de rectificaciones. La declaración anterior consignaba una fortuna de $107.894.833. Tras admitir públicamente que tenía dinero en negro que nunca declaró -ni siquiera al asumir la función pública-, ese número se corrigió primero a $662.646.821 para el período fiscal 2024, cifra que sirvió de base para la nueva declaración de 2025.

Fuentes judiciales señalaron que el funcionario "acomodó los números" con el objetivo de frenar la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, para los investigadores las cifras siguen resultando inconsistentes, y un dato agrava el cuadro: Adorni rectificó todas las declaraciones patrimoniales correspondientes a su paso por la función pública.

Los dólares ocultos

Uno de los cambios más significativos involucra la tenencia de moneda extranjera. En su declaración original, Adorni había consignado 22.500 dólares. La versión rectificada del período fiscal 2024 muestra, en cambio, 388.961,52 dólares, equivalentes a más de $400 millones al tipo de cambio oficial al momento de la firma.

En la declaración de 2025 esa tenencia baja a 209.961,52 dólares, con el rótulo de "venta de activos". La diferencia de aproximadamente 179.000 dólares es la que el funcionario intenta presentar como el monto abonado al contratista Matías Tabar por la refacción de su casa en el country Indio Cuá. Sin embargo, Tabar declaró bajo juramento en sede judicial que le cobró 245.000 dólares a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti.

Las criptomonedas que no declaró

Por primera vez aparecen en una declaración jurada de Adorni los criptoactivos que mantuvo ocultos. En el documento correspondiente al cierre del período fiscal 2023 figuran tres billeteras virtuales: CRIPTO BINANCE por un valor de $8.875.937, CRIPTO LEMON por $2.098.865 y CRIPTO BTC por $861.584. En conjunto, las tres suman $11.836.386 en moneda nacional.

El funcionario declara la venta de los tres activos, operación de la que dice haber obtenido 388.961,52 dólares -la misma cifra que aparece como tenencia en la declaración de 2024-, muy por encima de los 22.500 dólares que había declarado como única tenencia en moneda extranjera.