El video viejo que contradice a Adorni: contó que descubrió el Bitcoin en 2017, pero dice que invierte desde 2014

Un viejo video del jefe de Gabinete Manuel Adorni contradice la explicación que dio esta semana sobre el origen de su fortuna en criptomonedas y abre nuevas preguntas sobre su relato ante la Justicia.

En una entrevista del miércoles en LN+, Adorni sostuvo que comenzó a incursionar en Bitcoin en 2013 y que a partir de 2014 empezó a invertir "fuerte" en ese activo. Con esos fondos, aseguró, acumuló los recursos con los que -ya como funcionario- compró una casa en el country Indio Cua, la refaccionó, pagó viajes al exterior en efectivo y se mudó a un departamento en Caballito. Habló de una inversión inicial de 200.000 dólares y una ganancia de 300.000, que mantuvo ocultos del fisco.

El video de la pandemia

Sin embargo, en octubre de 2020 Adorni protagonizó una videoconferencia titulada "Actualidad económica y criptomonedas", publicada por una billetera virtual en su canal de YouTube. Allí relató que su primer contacto con las criptomonedas ocurrió "cinco o seis años atrás", cuando vio a un alumno comprando Bitcoin en clase. Y precisó un dato clave: en ese momento la cotización estaba en 6.000 dólares. El precio de Bitcoin alcanzó ese valor por primera vez el 28 de octubre de 2017.

"Yo no estaba muy metido en el tema", admitió en esa charla. Y describió cómo observó el seguimiento que el alumno hacía de la inversión sin entender bien de qué se trataba.

La contradicción central

La diferencia entre ambos relatos es sustancial: en 2020 Adorni ubicó su "descubrimiento" del Bitcoin en un momento en que la cotización ya rondaba los 6.000 dólares -es decir, no antes de fines de 2017-, mientras que esta semana presentó operaciones propias de agosto de ese mismo año, cuando el valor apenas superaba los 3.000 dólares, y afirmó que ya venía invirtiendo desde 2014.

En la entrevista del miércoles, Adorni leyó una serie de movimientos de billeteras: compras en agosto de 2017 a 3.356 dólares por unidad y ventas en 2018 a 8.824 dólares. Pero no detalló la secuencia completa de operaciones ni las pérdidas y ganancias totales.

Especialistas en blockchain advirtieron que en 2013 y 2014 las inversiones en Bitcoin eran de altísimo riesgo y estaban reservadas a un público muy técnico. Un Bitcoin valía menos de 400 dólares a fines de 2014.

El vínculo con $LIBRA

El caso tiene otro eje: el jefe de Gabinete participó de cursos para inversores organizados por Mauricio Novelli, el mismo operador que fue cerebro de la memecoin $LIBRA y que llevó a su socio norteamericano Hayden Mark Davis a reuniones en la Casa Rosada. Adorni estuvo presente en esos encuentros.

Será la Justicia la que deba determinar si el relato sobre el origen de los fondos se condice con los rastros que dejan las operaciones de criptomonedas en las billeteras digitales.