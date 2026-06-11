Por la declaración jurada "La llama que llama" y Sacachispas se burlaron de Adorni

Después que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni aseguró haber ganado más de 300 mil dólares apostando a la criptomoneda, la declaración encendió las redes sociales, donde usuarios y cuentas oficiales reaccionaron con ingenio.



Uno de ellos fue el club Sacachispas, que aprovechó la tendencia para presentar en tono de broma a sus "nuevos e imposibles fichajes".

Además, el impacto escaló al plano publicitario: la emblemática campaña de "La Llama que Llama" regresó con un spot mundialista donde un personaje promete de forma burlona "declarar la casa del country si salimos campeones", transformando la sospecha política en meme.