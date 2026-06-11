El ping pong de Adorni vs. Adorni: las declaraciones contradictorias del jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó en las últimas horas su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y brindó una entrevista en la que intentó justificar el crecimiento de su patrimonio. Sin embargo, su nueva versión contradice las explicaciones que dio en el Congreso y en las conferencias en Casa Rosada en medio del escándalo por el avance de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito.

Es que en el informe de gestión que dio en la Cámara de Diputados el 29 de abril, el ministro coordinador sostuvo que tenía todo su patrimonio declarado "sin ocultación alguna".

En la misma sintonía se había expresado en la conferencia que brindó en Casa Rosada, el 25 de marzo. "Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde. Todo lo que yo tenga que declarar lo declaré. Está todo impecable", aseveró ante la consulta de los periodistas acreditados.

Incluso, después de su presentación en el Congreso, volvió a dar una conferencia el 4 de mayo en el que insistió sobre su patrimonio: "Nunca existió ocultación alguna".

"Todo lo que yo tenga que declarar lo declaré", habría expresado Adorni en una conferencia en Casa Rosada.

No obstante, ahora Adorni admitió que mintió: "Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos", reconoció y sostuvo que tiene fondos en criptomonedas por un total de 513.000 dólares, derivados de operaciones con Bitcoin efectuadas entre 2013 y 2018. Añadió que el ocultamiento patrimonial fue intencional para escaparse con su dinero "de la vieja política".

Adorni expuso a Milei

Además, con su nuevo testimonio, el jefe de Gabinete volvió a dejar expuesto al presidente Javier Milei. Es que ayer Adorni afirmó que la confianza que le tiene el referente de La Libertad Avanza es tal que no necesitó siquiera presentarle la documentación sobre su patrimonio. "Le dije que tenía todo para demostrarle que todo era falso y siempre confió ciegamente en mí. No hizo falta que le muestre nada", apuntó. De ser cierto, expone al mandatario ya que en una entrevista había dicho que le constaba que los números del ex vocero estaban "en orden" y que se los había mostrado.

"Las cosas que me presentó estaban en orden", había expresado Milei en la misma entrevista en la que manifestó que el jefe de Gabinete tenía lista su declaración jurada y que estaba por presentarla, lo que finalmente ocurrió más de un mes después.