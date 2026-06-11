Los detalles de la declaración jurada de Adorni: dólares "en negro", criptomonedas y herencias

Tras varios meses de escándalo y a más de un mes de la promesa que había realizado el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente presentó en las últimas horas su declaración de jurada ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para intentar justificar su crecimiento patrimonial en los últimos años. Plata en negro, inversiones en criptomonedas y herencias, son las principales rectificaciones que realizó y que alteran de forma notable los números de las finanzas familiares informados desde 2020.

El punto central de la nueva declaración jurada de Adorni es que aseguró tener ahorros "en negro" en criptomonedas por un total de 513.000 dólares, derivados de operaciones con Bitcoin efectuadas entre 2013 y 2018.

"Mi ahorro era previo porque con mi esposa (Bettina Angeletti) tuvimos esa suerte, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares y gané 300 mil. Y en 2018 empecé a liquidar", afirmó el ex vocero presidencial en una entrevista que brindó al canal LN+.

Sostuvo, asimismo, que la trazabilidad de los fondos está respaldada por las claves de acceso de los monederos y justificó que esos ingresos no fueran declarados previamente: "Ahorramos en negro, como todos los argentinos".

Detalles de las compras de propiedades

Con respecto al departamento de Caballito ubicado sobre la calle Miró que compró Adorni, el informe oficial señaló que la transacción se cerró mediante un convenio privado con Pablo Feijoó, un amigo del jefe de ministros. Primero abonó una seña de 30.000 dólares y cubrió el remanente de 100.000 dólares mediante líneas de crédito e hipotecas. Las mejoras de esta vivienda sumaron otros 65.000 dólares a la rendición de cuentas.

El edificio de Caballito en el que Manuel Adorni adquirió un departamento.

"Esa operación la hice con un amigo, que es hijo de la señora. No sé por qué las rotularon como jubiladas. Es una operación que se dio dentro de los temores que tenía por la seguridad. En el departamento de la Avenida Asamblea había vecinos con mucha hostilidad, me tiraban cosas a la terraza, me agredían en los pasillos. En un punto era insoportable", sostuvo Adorni en la entrevista televisiva.

Y añadió: "Para que quede claro. Mi amigo dice 'mudate y después, cuando vendas el de Asamblea, pagás. No hay problema'. Quisimos formalizarlo todo en la escritura, con hipoteca y no fue más que eso. La hipoteca no sólo que no tenía interés, sino que tampoco tenía vencimiento y le pusimos uno a un año porque así lo marca la ley".

Por otra parte, en la nueva declaración jurada, el jefe de Gabinete corrigió los papeles de la propiedad que adquirió en 2025 en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz, por 120.000 dólares. La casa estaba anotada solo a nombre de Angeletti y ahora se inscribió en condominio por mitades.

Adorni asevera que las refacciones en su casa en Indio Cuá costaron 170.000 dólares.

Sobre las refacciones en ese lote, que la Justicia estima en 245.000 dólares, el funcionario adujo que el desembolso real estuvo rondó los 170.000 dólares.

Herencia

Por último, la rectificación de Adorni sobre su patrimonio incluyó las ganancias por la sucesión de su padre, Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2022. Por este concepto, el funcionario percibió 57.000 dólares tras destrabarse la venta de un inmueble hipotecado en La Plata. También percibió 22.000 dólares por la liquidación de una parcela de tierra en el partido de Daireaux.

Tras los reajustes efectuados en su declaración jurada, el titular de la Jefatura de Gabinete indicó que tiene previsto saldar los cargos impositivos pendientes. "Voy a pagar hasta el último peso de impuestos", prometió.