Qué ventajas ofrece el Régimen Simplificado de Ganancias al que adhirió Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti solicitaron adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y prevista en la Ley de Inocencia Fiscal, que facilita la presentación de declaraciones juradas.

A diferencia del régimen tradicional se trata de un esquema simplificado que no exige informar la evolución patrimonial ni detallar los consumos personales, aunque mantiene sin cambios la forma en que se calcula el impuesto a pagar. Está destinado exclusivamente a personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan determinadas condiciones.

En qué consiste el Régimen Simplificado de Ganancias y qué beneficios otorga

Mediante el Régimen Simplificado de Ganancias, ARCA elabora una declaración jurada preliminar utilizando la información de ingresos facturados y gastos deducibles que ya tiene registrada en sus bases de datos. Luego, el contribuyente o su contador pueden revisar, corregir, completar o aceptar la propuesta antes de realizar la presentación definitiva y el pago correspondiente.

La principal diferencia con el régimen tradicional es que el contribuyente no debe aportar gran cantidad de información complementaria vinculada con su patrimonio o sus consumos.

Para adherirse es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por ARCA, entre ellos, no estar catalogado como gran contribuyente nacional, tener únicamente rentas de fuente argentina y respetar los límites patrimoniales e ingresos previstos por la normativa.

Actualmente, los topes contemplan ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio total de hasta $10.000 millones.

El Régimen Simplificado de Ganancias es una herramienta que otorga ARCA.

La inscripción se realiza de manera completamente digital a través del portal de ARCA. Los contribuyentes deben ingresar con CUIT y Clave Fiscal, acceder al Sistema Registral y seleccionar la opción correspondiente a Ganancias Personas Humanas Simplificada.

Por qué no exige justificar patrimonio

El régimen apunta a que el foco esté puesto en la renta obtenida durante el año fiscal y no en la evolución patrimonial del contribuyente. Por ese motivo, quienes adhieren liquidan el impuesto sobre los ingresos alcanzados y los gastos deducibles, sin necesidad de informar variaciones patrimoniales ni consumos personales.

No obstante, no significa que desaparezcan los controles fiscales ni que los contribuyentes queden exentos de eventuales investigaciones por otros motivos. Solo que esa información deja de formar parte de la declaración jurada anual de Ganancias.