Al igual que su esposa, Adorni busca adherir al régimen de "inocencia fiscal"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió en las últimas horas su incorporación al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la "Ley de Inocencia Fiscal". Se trata de un recurso similar al que presentó su esposa Bettina Angeletti.

La solicitud del ministro coordinador ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se produjo en la antesala de la presentación de su declaración jurada y en medio de los avances en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Qué permite el régimen de "Ganancias Simplificada"

Según la constancia de inscripción, Adorni busca su inclusión en el régimen de "Ganancias Simplificada Ley 27.799" para el período fiscal 2025. Se trata de un mecanismo que otorga la posibilidad de presentar una declaración jurada menos detallada.

Este mecanismo también permite evitar sanciones penales por incumplimientos tributarios anteriores aunque no ampara de investigaciones en otros ámbitos, como las relativas a delitos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos.

De acuerdo a los registros de ARCA, Adorni desarrolla múltiples actividades económicas desde hace más de una década. La principal figura como servicios personales desde noviembre de 2013 a lo que se suma, desde junio de 2020, servicios de asesoramiento y gestión empresarial, así como tareas de contabilidad y auditoría. En abril de 2023, en tanto, incorporó actividades vinculadas a agencias de noticias y servicios de información.

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, pidieron su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias.

La solicitud del jefe de Gabinete va en sintonía con el pedido formulado por su esposa aunque con cronología diferenciada. Angeletti figuraba como trabajadora autónoma desde 2017 en actividades profesionales y regularizó formalmente su situación frente al IVA y al Impuesto a las Ganancias recién en octubre de 2025. El 31 de mayo de este año, asimismo, pidió adherirse al régimen de "inocencia fiscal". Por su parte, ahora Adorni presenta una trayectoria similar con múltiples actividades registradas desde 2013, con formalización tributaria en Ganancias desde 2020, y solicitud actual del régimen simplificado en junio de 2026.

Asimismo, si bien la adhesión los habilita a blanquear el dinero no declarado, desde la Jefatura de Gabinete aclararon que no habrá ningún movimiento del estilo. "Nada tiene que ver con el blanqueo de dinero o meter dólares bajo el colchón que es lo que no van a hacer. Ni Manuel Ni Bettina", aseguró uno de los colaboradores de Adorni a la agencia Noticias Argentinas.