La prueba que inquieta a Manuel Adorni: la Justicia ya tiene la copia íntegra del celular del contratista Matías Tabar

Mientras desde el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dejan trascender que pronto presentará su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, la Justicia accedió a una prueba que lo inquieta: la extracción forense del contenido del celular del contratista Matías Tabar se realizo con éxito y ya esta bajo análisis.

Tabar declaró como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario de máxima confianza del presidente Javier Milei.

El arquitecto puso a disposición de peritaje su aparato celular en el que mantuvo contacto con Adorni para organizar el trabajo por refacciones en su casa del country Indio Cuá.

Extrajeron el contenido del celular del contratista que complicó a Manuel Adorni.

Bajo juramento, Tabar sostuvo que recibió 245 mil dólares en efectivo y sin factura por la obra. En tanto, por las compras realizadas de materiales presentó facturas y remitos.

Varas semanas después de lo prometido por Milei, Adorni se encontraría en la etapa final de la preparación de su declaración jurada según trasciende desde su despacho en la Casa Rosada, en tanto, la Justicia ya tiene un disco rígido con todo el contenido completo del celular de Tabar.

La casa de Adorni en Indio Cuá.

Será analizado por la fiscalía de Pollicita y por el Centro de Investigaciones Judiciales donde se procedió a la extracción con la presencia de un perito de parte designado por Adorni, cuya defensa está a cargo del abogado Matías Ledesma.

Analizan detalle de conversaciones entre Adorni y Tabar

Tabar declaró ante Pollicita y el juez Ariel Lijo el 5 de mayo como testigo en la causa que investiga el patrimonio de Adorni y bajo pena por falso testimonio.

Entregó su aparato de telefonía celular iPhone 15 a la Justicia para que corroboren sus afirmaciones. De esta manera, la Justicia tiene acceso completo a los chats y llamadas que mantuvo con el Jefe de Gabinete.

Respaldo de Milei a Adorni.

También, se extrajo el final de las conversaciones mantenidas entre ambos días antes de la declaración de Tabar en Comodoro Py cuando habría sido contactado por Adorni para "ayudarlo", algo que el contratista rechazó.

A fin de que Adorni aclare la composición de sus bienes, el fiscal Pollicita trabaja en un requerimiento de justificación patrimonial.

La verificación de irregularidades esta a cargo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo de la Procuración, a cargo del informe con las conclusiones.