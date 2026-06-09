La situación judicial de Adorni entra en una etapa clave con posibles citaciones e informes pendientes

El fiscal federal Gerardo Pollicita se encuentra trabajando en la redacción de un extenso escrito con el objetivo de intimar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que justifique su patrimonio. Según indicaron fuentes judiciales, los ingresos declarados por el funcionario nacional no llegarían a cubrir la totalidad de sus bienes.

Esta intimación representa el paso previo a un eventual llamado a declaración indagatoria. Para determinar el monto exacto de la inconsistencia patrimonial, la fiscalía aguarda los resultados de un peritaje contable encargado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente de la Procuración General de la Nación.

Asimismo, se lleva adelante un estudio especializado sobre las operaciones y la trazabilidad de fondos en criptomonedas realizadas por Adorni, quien todavía no presentó su última declaración jurada de bienes. El documento no vio la luz pese a que, hace un mes, tanto él como el presidente Javier Milei prometieron que "iba a aparecer" en un corto plazo. El informe técnico definitivo de los expertos podría demorar alrededor de 90 días.

Una vez notificado, el jefe de Gabinete deberá explicar detalladamente el origen de los fondos utilizados para adquirir los bienes observados. Si sus explicaciones resultan suficientes, el fiscal podría resolver el sobreseimiento; de lo contrario, solicitará formalmente su declaración indagatoria.

La otra causa

En forma simultánea, Adorni enfrenta un frente judicial secundario a cargo del juez federal Ariel Lijo. En este expediente se investigan los contratos de coproducción firmados entre la TV Pública y la productora Imhouse, propiedad de Marcelo Grandio, un amigo cercano del actual ministro coordinador, con quien viajó a Uruguay en el último feriado de carnaval.

El ex vocero explicó que pagó su viaje con sus ingresos, pero la factura que consta en el expediente desmintió ese dato.

En este marco, la Justicia detectó presuntas transferencias de dinero desde la empresa hacia Adorni previas a su asunción. Por este motivo, el juez Lijo ordenó el cruce de llamadas telefónicas y el análisis de geolocalización entre los involucrados para precisar si existieron intermediaciones incompatibles con la función pública o la recepción de dádivas.

Fuentes de los tribunales de Comodoro Py estiman que la citación a indagatoria por parte del juez Lijo podría concretarse antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio.

"El juez está a la espera de las últimas medidas de prueba para firmar la citación", planteó una fuente judicial al tanto del expediente.