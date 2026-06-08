Adorni se prepara para presentar la declaración jurada a un mes de la promesa de Milei

El jefe de Gabinete Manuel Adorni está cerca de presentar su declaración jurada patrimonial, aunque sin fecha confirmada, a un mes exacto de que el presidente Javier Milei asegurara públicamente que su funcionario "tenía todo listo" para anticipar el trámite.

La demora ya generó que la documentación se cruce con el inicio del Mundial 2026, cuya fecha inaugural está prevista para el jueves en el estadio Azteca de México. No será un dato menor: por primera vez, a través de ese documento, Adorni deberá explicar con qué fondos solventó sus viajes y justificar el incremento patrimonial registrado desde que asumió como funcionario público.

El blindaje del Mundial y la estrategia interna

En el Gobierno reconocen que la Copa del Mundo servirá para dispersar las tensiones acumuladas sobre la figura del jefe de Gabinete, cuya imagen sufrió una fuerte caída que también impactó en la percepción de Milei y de toda la gestión libertaria. "El plazo es hasta el 31 de julio. Cada uno de los ministros puede presentar cuando quiera antes de esa fecha", fue la explicación oficial para justificar la espera.

Según consignó La Nación, en las distintas tribus del oficialismo todos buscan despegarse del trámite. "Yo no participo", "no atiendo ese tema", "ese tema me excede" son frases que se repiten en Balcarce 50. La estrategia quedó en manos del propio Adorni y de sus abogados y contadores.

Entre los rumores que circulan en despachos oficialistas apareció que la presentación podría seguir demorada porque el monto en criptomonedas con el que pensaban justificar parte del patrimonio "no cerraba". Se espera que el documento incluya herencias de su abuela y de su padre, además de préstamos documentados con terceros.

La causa judicial de fondo

La investigación que más presiona sobre Adorni es la referida a un viaje familiar a Punta del Este durante el feriado de carnaval en un avión privado, cuyas facturas figuran a nombre de Marcelo Grandio y su productora -contratada por la TV Pública, que funciona bajo la órbita del funcionario-. El expediente avanza como presuntas dádivas.

En Casa Rosada admiten que la declaración jurada será observada en detalle y que difícilmente tuerza el juicio de la opinión pública. Sin embargo, el consenso generalizado es que una presentación sólida, que intente abarcar los gastos ya probados en sede judicial, le permitiría a Adorni evitar una imputación por enriquecimiento ilícito.

Para amortiguar el impacto, se barajó la posibilidad de que varios ministros presenten sus declaraciones juradas el mismo día. Hay funcionarios que ya tienen la documentación lista y aguardan que el jefe de Gabinete dé el primer paso.