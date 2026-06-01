Acorralado por opositores y propios, Adorni define cuándo presentará su declaración jurada

Las críticas de la oposición y los cuestionamientos que surgieron incluso dentro del oficialismo pusieron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contra las cuerdas. En ese contexto, el exvocero define cuándo presentará su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

Todavía sin fecha confirmada, fuentes cercanas al funcionario aseguran que la documentación podría entregarse antes de la feria judicial de invierno. La presión creció en las últimas semanas debido a las investigaciones judiciales que lo tienen como protagonista.

Pese a que "no hay una fecha exacta", la presentación de la declaración jurada patrimonial se concretaría en los próximos días. Sin embargo, Adorni cuenta con un margen legal más amplio luego de que el Gobierno prorrogara el vencimiento para todos los funcionarios nacionales hasta el 31 de julio.

La demora generó cuestionamientos porque el propio presidente Javier Milei había asegurado tiempo atrás que la documentación estaba lista. Además, el funcionario había dejado entrever que no esperaría hasta la fecha límite para cumplir con el trámite.

En la última declaración jurada que presentó, en 2025, el jefe de Gabinete informó inmuebles, dólares en efectivo y una cuenta en Estados Unidos. Sin embargo, no figuraba una propiedad ubicada en un country y registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

¿Qué investiga la Justicia?

La declaración jurada es una pieza clave dentro de la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita. El expediente busca determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y algunos gastos realizados durante los últimos años.

Entre los puntos bajo análisis aparecen refacciones en una vivienda ubicada en Exaltación de la Cruz y movimientos patrimoniales que despertaron dudas entre los investigadores. La documentación que presente el funcionario podría resultar determinante para aclarar esas sospechas.

Por otra parte, también avanza una causa vinculada al presunto uso de recursos públicos y a viajes que quedaron bajo la lupa judicial. En ese expediente se analiza, entre otras cuestiones, la participación de familiares en traslados oficiales y el uso de vuelos privados.

La presión política sobre Adorni

La demora en la presentación de la declaración jurada no solo generó críticas de la oposición. Dentro del propio oficialismo también aparecieron cuestionamientos sobre la conveniencia de seguir postergando la entrega de la documentación.

Entre quienes marcaron distancia se encontraron la senadora nacional Patricia Bullrich y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que reclamaron públicamente que los funcionarios hagan públicos sus datos patrimoniales.

Manuel Adorni, bajo la lupa por las investigaciones sobre su patrimonio y la demora en presentar su declaración jurada.

A las críticas políticas se sumó el intento de sectores opositores de avanzar en la Cámara de Diputados con pedidos para que el jefe de Gabinete brindara explicaciones, el oficialismo y sus bloques aliados lograron bloquear la iniciativa.

Todas las miradas están puestas en la fecha que finalmente elija para presentar su declaración jurada, un paso que podría marcar el rumbo de las investigaciones judiciales y descomprimir parte de la presión que enfrenta desde distintos frentes.