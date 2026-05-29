Manuel Adorni anunció el envío al Congreso de la nueva Ley General de Sociedades

Mientras ultima la declaración jurada entre presiones internas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el envío al Congreso de una nueva Ley General de Sociedades, en la que el gobierno de Javier Milei viene trabajando hace rato. No hubo conferencia de prensa en la Casa Rosada, la confirmación la realizó por X y sumó su clásico "Fin".

El proyecto que modifica la normativa que regula a las sociedades está en carpeta junto con otros que integran un "paquete de reformas", tal cual lo resumen en Casa Rosada a los textos enviados una semana atrás (Ley de Ludopatía; SuperRIGI; de Lobby; y Etiquetado Frontal) al Parlamento; y el temario en marcha que planean tratar en sesión en el Senado el próximo 4 de junio.

Así lo definieron en la tensa/calma reunión de mesa política de este martes, donde Adorni tomó una foto selfie y retrató el cara a cara de los protagonistas de múltiples internas. Incluida a la jefa de bloque del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich, una de las que exige su declaratoria de bienes "cuanto antes" ante la Oficina Anticorrupción.

El pasar de la semana confirma, a su vez, que en la mesa política se definió dejar para más adelante otro proyecto más complejo y clave de cara al 2027, el de reforma electoral.

En La Libertad Avanza todavía hay diferencias sobre cuál debe ser la estrategia y el partido violeta espera para decidir si impulsará, entre otros artículos, la eliminación completa de las primarias PASO. Se especula con una suspensión para la próxima instancia o si propondrá quitar la "A" de Abiertas, o la "S" de Simultáneas, u la "O" de Obligatorias.

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