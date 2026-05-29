Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 29 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
PROYECTO

Manuel Adorni anunció el envío al Congreso de la nueva Ley General de Sociedades

Mientras ultima su declaración jurada de bienes, el Jefe de Gabinete anticipó que está listo el proyecto. Sin conferencia de prensa, la confirmación fue por la red social X.

Florencia Golender
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Mientras ultima la declaración jurada entre presiones internas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el envío al Congreso de una nueva Ley General de Sociedades, en la que el gobierno de Javier Milei viene trabajando hace rato. No hubo conferencia de prensa en la Casa Rosada, la confirmación la realizó por X y sumó su clásico "Fin".

El proyecto que modifica la normativa que regula a las sociedades está en carpeta junto con otros que integran un "paquete de reformas", tal cual lo resumen en Casa Rosada a los textos enviados una semana atrás (Ley de Ludopatía; SuperRIGI; de Lobby; y Etiquetado Frontal) al Parlamento; y el temario en marcha que planean tratar en sesión en el Senado el próximo 4 de junio.

Así lo definieron en la tensa/calma reunión de mesa política de este martes, donde Adorni tomó una foto selfie y retrató el cara a cara de los protagonistas de múltiples internas. Incluida a la jefa de bloque del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich, una de las que exige su declaratoria de bienes "cuanto antes" ante la Oficina Anticorrupción.

Manuel Adorni anunció el envío al Congreso de la nueva Ley General de Sociedades

El pasar de la semana confirma, a su vez, que en la mesa política se definió dejar para más adelante otro proyecto más complejo y clave de cara al 2027, el de reforma electoral. 

En La Libertad Avanza todavía hay diferencias sobre cuál debe ser la estrategia y el partido violeta espera para decidir si impulsará, entre otros artículos, la eliminación completa de las primarias PASO. Se especula con una suspensión para la próxima instancia o si propondrá quitar la "A" de Abiertas, o la "S" de Simultáneas, u la "O" de Obligatorias.

Noticia en Desarrollo....

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

3
Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina
Noticias

Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina

4
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

5
Maria Becerra y el gesto que emocionó a sus fans: todavía habla por WhatsApp con la primera persona que creyó en ella
Noticias

Maria Becerra y el gesto que emocionó a sus fans: todavía habla por WhatsApp con la primera persona que creyó en ella

Últimas noticias de Manuel Adorni