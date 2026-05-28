De "fin de mayo" a "la semana que viene": Adorni sigue sin presentar su declaración jurada mientras avanza la causa

Manuel Adorni no presentó su declaración jurada. Y cada día que pasa sin hacerlo agrega un capítulo más a una historia que lleva casi tres meses en los titulares y que el Gobierno no logra cerrar.

El plazo original para que los funcionarios públicos presentaran su documentación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción vencía el sábado 30 de mayo. La Resolución 3/2026 extendió ese plazo hasta el 31 de julio para todos los obligados, una prórroga que el entorno del jefe de Gabinete se encargó de presentar como algo rutinario. Sin embargo, el propio Adorni había dejado trascender semanas atrás que presentaría la documentación antes del vencimiento original, una señal que buscaba despejar sospechas. Eso no ocurrió.

"No hay fecha exacta, capaz que la semana que viene", dicen ahora cerca del ministro coordinador, sin apuro ni dramatismo. La dilación, según pudo saberse, no es casual: fue una decisión de Matías Ledesma, el representante legal de Adorni, para evitar nuevos sobresaltos en un momento en que la causa judicial está en un punto delicado.

La causa judicial y la amenaza de la indagatoria

Adorni está imputado en dos investigaciones. La primera, por presunto enriquecimiento ilícito, vinculada a propiedades sin declarar y la restauración de su casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz. La segunda, por posibles dádivas, que se abrió a partir del viaje de su esposa en la comitiva presidencial a Estados Unidos, un video que lo mostró en un avión privado a Punta del Este y sus bienes no declarados.

Ambas causas recayeron en el juzgado de Ariel Lijo y son instruidas por el fiscal Gerardo Pollicita. Fuentes judiciales consultadas por Clarín descartan que el ministro sea llamado a indagatoria antes del inicio de la feria judicial. Una vez que eso ocurra, el juez tendrá diez días para decidir si existen elementos suficientes para procesarlo.

En su última conferencia de prensa con preguntas, el 25 de marzo, Adorni había justificado la ausencia de propiedades en su declaración jurada con el argumento de que el plazo legal todavía no había vencido. Sin embargo, al menos una de esas propiedades debía haber figurado en la declaración jurada de 2024.

El respaldo de Karina y el intento de bajar el ruido

Pese al contexto judicial, el Gobierno optó por una estrategia de contención antes que de exposición. Karina Milei redobló sus gestos de respaldo: la reunión de mesa política del martes volvió a realizarse en el despacho de Adorni, una señal de normalidad institucional deliberada. La situación judicial del ministro no fue abordada en ninguno de esos encuentros.

Con una agenda pública reducida al mínimo, Adorni recibió este miércoles al ministro Federico Sturzenegger y se fotografió junto a todo el gabinete antes y después del Tedeum, aunque casi no estuvo al lado del Presidente. El mensaje era claro: unidad hacia afuera, silencio hacia adentro.

La interna entre el ala de Santiago Caputo y la de Martín Menem, más el movimiento legislativo del oficialismo en el Congreso, colaboraron para que el caso Adorni saliera de la primera plana por primera vez en casi noventa días. Pero las posibles revelaciones judiciales - no solo por el enriquecimiento sino por las dádivas - amenazan con volver a instalar el tema en el centro de la escena y complicar el trámite de proyectos clave del oficialismo.