La Justicia investigará a Adorni por el uso de la custodia policial para su esposa

La Justicia investigará al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto abuso de autoridad y malversación de fondos públicos en el uso de la custodia policial para su esposa, Bettina Angeletti.

Esta investigación surge de la denuncia hecha por el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade, quien apuntó que Angeletti no cuenta con "ninguna legitimidad ni autorización legal" para tener protección oficial de la Policía Federal.

El pedido fue tomado por la fiscal Paloma Ochoa, que aceptó tomar el caso, mientras que declinó investigar a Tailhade por presunto espionaje, debido a una cuestión de competencia, ya que existía una causa previa contra el diputado en la fiscalía de Alejandra Magnano.

La denuncia contra el legislador había sido realizada por el Ministerio de Seguridad Nacional, al considerar sospechoso el nivel de detalle con los que contaba sobre los movimientos de Angeletti.

La denuncia de Tailhade

El diputado solicitó la producción de una serie de medidas de pruebas para "esclarecer la verdadera naturaleza de los hechos, es decir, para acreditar la malversación de fondos públicos que implica destinar un servicio de custodia oficial de la Policía Federal Argentina a personas que, como Bettina Angeletti de Adorni, no tienen ninguna legitimidad ni autorización legal para ello"; y "acreditar la veracidad de las afirmaciones vertidas en el recinto".

La jueza María Eugenia Capuchetti deberá extraer testimonio y que se investigue la denuncia de Tailhade.

El reclamo del Gobierno para que se investigue a Tailhade por espionaje

En la denuncia, los abogados del Ministerio de Seguridad sostienen que "de resultar ciertas las alusiones efectuadas en el recinto, el diputado Tailhade se habría valido de medios ilegítimos para conocer en todo momento los movimientos de la familia del Sr. Jefe de Gabinete, la custodia policial asignada y, con ello, habría franqueado su seguridad".

"La obtención y recopilación de la información que el diputado reveló públicamente presentaría serios riesgos para la Seguridad Nacional y amerita ser investigada en los términos de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520", afirmaron.