El FMI criticó los "retrasos" en las declaraciones patrimoniales de funcionarios en medio del escándalo Adorni

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sostuvo que "los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse" en Argentina al cuestionar los "retrasos de la publicación" de las declaraciones patrimoniales de funcionarios.

Las críticas del organismo que lidera Kristalina Georgieva se produjeron en medio del escándalo que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, y fueron incluidas en el informe técnico sobre Argentina que difundió el viernes pasado, publicado después de que el directorio aprobara la segunda revisión del acuerdo con el Gobierno de Javier Milei y habilitara un desembolso de 1.000 millones de dólares.

En sus observaciones, el Fondo consideró que "los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual".

El cuestionamiento, además, se da a la espera que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada, un trámite que aún no realizó pese a los reclamos incluso de sectores del oficialismo. El plazo original vencía el 30 de mayo pero el Gobierno otorgó una prórroga hasta el 31 de julio.

Asimismo, la mención a los "retrasos en la publicación" aparece como uno de los puntos más relevantes del informe debido a que fue redactado cuando ya llevaba semanas instalado el debate en torno al patrimonio de Adorni.

"Independencia judicial limitada"

El FMI recordó también que "Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 elaborado por Transparency International" y señaló que "las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control".

El organismo que conduce Kristalina Georgieva pidió fortalecer "los marcos preventivos anticorrupción".

"Al mismo tiempo, la percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación", alertó el organismo y añadió que "evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y escasa rendición de cuentas de altos funcionarios".

El Fondo sentenció que esa situación "subraya la necesidad de fortalecer la independencia de los fiscales y la transparencia judicial".