El FMI desembolsó US$1000 millones y las reservas alcanzaron su nivel más alto desde 2019
Tras aprobar la segunda revisión del acuerdo, el Fondo Monetario Internacional giró el dinero para la Argentina que entró al Banco Central.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó finalmente US$1000 millones que refuerzan las arcas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Las reservas internacionales subieron a los US$47 mil millones y alcanzaron su nivel más alto en siete años (desde el 9 de octubre de 2019). Las reservas el viernes estaban en US$46.803 y subieron US$1105 millones.
El pasado jueves el directorio del FMI aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF), lo que permitió el giro de dinero que llegó a las arcas de la autoridad monetaria.
En el último reporte del staff, el organismo multilateral pidió "reconstruir decididamente las reservas y buscar sobrecumplir las metas ante las incertidumbres asociadas a las próximas elecciones presidenciales".
Y advirtió: "El bajo nivel de reservas líquidas sigue generando riesgos para la capacidad de pago, especialmente ante grandes vencimientos de deuda y la potencial volatilidad previa a las elecciones presidenciales de 2027".
Con este desembolso, la gestión del presidente Javier Milei recibió el 80% de lo acordado hace un año.