El FMI desembolsó US$1000 millones y las reservas alcanzaron su nivel más alto desde 2019

El Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó finalmente US$1000 millones que refuerzan las arcas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Las reservas internacionales subieron a los US$47 mil millones y alcanzaron su nivel más alto en siete años (desde el 9 de octubre de 2019). Las reservas el viernes estaban en US$46.803 y subieron US$1105 millones.

El pasado jueves el directorio del FMI aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF), lo que permitió el giro de dinero que llegó a las arcas de la autoridad monetaria.

En el último reporte del staff, el organismo multilateral pidió "reconstruir decididamente las reservas y buscar sobrecumplir las metas ante las incertidumbres asociadas a las próximas elecciones presidenciales".

Y advirtió: "El bajo nivel de reservas líquidas sigue generando riesgos para la capacidad de pago, especialmente ante grandes vencimientos de deuda y la potencial volatilidad previa a las elecciones presidenciales de 2027".

Con este desembolso, la gestión del presidente Javier Milei recibió el 80% de lo acordado hace un año.