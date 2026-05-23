El FMI apuntó que la metodología para medir la inflación está "desactualizada" y necesita modernizarse

El staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó el reporte sobre Argentina tras aprobar la segunda revisión del acuerdo y dar el visto bueno para el desembolso de 1000 millones de dólares, donde cuestionó la forma en la que se mide la inflación.

En ese sentido, el organismo multilateral apuntó que la forma actual en la que se mide la inflación está "desactualizada" y que la canasta de consumos es menos representativa.

"La prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la actual canasta de consumo", apuntó el Fondo Monetario Internacional en su reporte.

Además, cuestionó sobre esa línea que "las cuentas nacionales también presentan limitaciones en términos de desagregación y precisión, en parte como reflejo de un año base obsoleto".

"Las estadísticas del sector externo también enfrentan restricciones, ya que los datos devengados por fuera del comercio de bienes solo están disponibles de manera trimestral y con un rezago de tres meses", apuntó el organismo en su reporte, al señalar la manera en que se reportan las fluctuaciones del dólar y la actividad económica.

Y puntualizaron que "al mismo tiempo, el marco institucional que regula al INDEC necesita ser modernizado".

"El personal técnico del Fondo está dispuesto a continuar brindando asistencia técnica para respaldar los esfuerzos de las autoridades orientados a corregir estas deficiencias y mejorar la calidad general de los datos", remarcó el FMI en su informe.