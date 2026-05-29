El FMI pidió al Gobierno mayor supervisión sobre las billeteras virtuales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió al Gobierno de Javier Milei que profundice la supervisión sobre las "fintech" y las billeteras virtuales, con el fin de evitar "los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora".

Ocurre en un contexto del país en el que la morosidad en créditos alcanzó en marzo último el nivel más alto en más de 20 años.

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El organismo dedicó un apartado de su último informe de equipo técnico, conocido como "staff report", elaborado tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con Argentina, a advertir sobre los riesgos en las entidades financieras no bancarias, particularmente en el segmento de consumo.

En el informe, el FMI sostuvo que "continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora".

El organismo, asimismo, advirtió que el crédito no bancario ya representa el 15% del préstamo bancario total por lo que instó a "la supervisión de las instituciones financieras no bancarias".

El FMI precisó que el fin es "garantizar condiciones regulatorias más equitativas", además de "monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad 'fintech', donde los préstamos en mora son muy elevados, así como de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)".

Además, el organismo incluyó en el mismo apartado a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC).

Detalles sobre la fuerte suba de la morosidad

Los últimos datos oficiales del Banco Central (BCRA) indicaron que la morosidad en las familias del país alcanzó el 11,5% en marzo pasado, con un salto de más de 8% respecto al mismo mes del 2025, cuando se ubicaba en 3,3%. Se trata de un récord debido a que no se registraba un dato así desde cuando Argentina salía de la crisis del 2001-2002.

El FMI, en el "staff report ", elogió no obstante los marcos regulatorios y de supervisión que están llevando a cabo las autoridades nacionales para ejecutar una "expansión responsable" del crédito bancario.

"Más en general, y con el objetivo de apoyar un crecimiento más sostenible, las autoridades están enfocadas en profundizar los mercados de capitales, incluyendo el fomento de instrumentos de ahorro de más largo plazo y la ampliación de las oportunidades de inversión corporativa", finalizó el organismo.