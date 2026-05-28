El FMI exigió al Gobierno más desregulaciones que acompañen la reforma laboral

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió al Gobierno de Javier Milei por la implementación de la reforma laboral pero le exigió más desregulaciones ya que alertó que "en ausencia de otras reformas, la liberalización del mercado laboral podría resultar contraproducente".

"Alinear las regulaciones de contratación y despido y los sistemas de negociación colectiva de Argentina con los de países latinoamericanos pares podría generar aumentos de empleo de más de 5 puntos porcentuales en dos años, con ganancias similares al cerrar las brechas a mediano plazo", consideró el organismo que conduce Kristalina Georgieva en el documento que publicó como conclusión de la revisión sobre las cuentas argentinas.

No obstante, advirtió que "en ausencia de otras reformas, la liberalización del mercado laboral podría resultar contraproducente, con una disminución del empleo de alrededor de 2 puntos porcentuales a mediano plazo".

En este marco, instó a la gestión de La Libertad Avanza (LLA) a "tener cuidado al gestionar los efectos de la actual apertura de la economía" y subrayó que "las reformas laborales no deben considerarse un motor aislado del crecimiento y el empleo, sino un marco facilitador que apoya la reasignación eficiente de recursos entre sectores".

El FMI también solicitó a acompañar la reforma laboral con cambios en el sistema educativo.

Asimismo, el FMI también solicitó a acompañar la reforma laboral con cambios en el sistema educativo y de formación. "Debería considerarse la ampliación y modernización de las escuelas técnicas y de formación profesional para actualizar y alinear mejor las calificaciones con la demanda cambiante", recomendó.

El FMI pidió "un tipo de cambio más flexible"

El organismo, por otra parte, sostuvo que las políticas macroeconómicas deben apoyar el proceso de reforma laboral y abogó para que el dólar tenga mayor libertad de movimiento. "Las políticas prudentes que fomenten un tipo de cambio más flexible serán esenciales para que Argentina pueda adaptarse mejor a las crisis y a la transformación estructural en curso", evaluó.

El FMI añadió que "estas lecciones son particularmente relevantes para Argentina, donde las ambiciosas reformas del mercado laboral de principios de la década de 1990, implementadas bajo el régimen de convertibilidad en un contexto de sobrevaloración del tipo de cambio y rigidez salarial nominal a la baja, provocaron aumentos no deseados de la informalidad y la desigualdad, lo que debilitó el apoyo a las reformas".