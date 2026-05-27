El FMI pide que más trabajadores paguen Ganancias: cómo es la reforma tributaria que recomendó al Gobierno

El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó una serie de sugerencias al Gobierno sobre el camino económico, con vistas en una reforma tributaria.

En ese sentido, el organismo multilateral expresó su deseo de menor impuestos distorsivos, como el del Impuesto al Cheque, y que haya más trabajadores que sean alcanzados por Ganancias.

Sobre este tema, la entidad apuntó que el sistema tributario argentino sigue siendo "complejo, inestable y altamente distorsivo".

Las modificaciones que pide el FMI

Los cambios que propone el Fondo incluye que más trabajadores paguen el Impuesto a las Ganancias y que haya uan mayor carga sobre los monotributistas.

Así fue que plantearon "reducir el umbral para que al menos el 20% de los trabajadores paguen Ganancias (como en 2019)". Esta modificación permitiría recaudar según el organismo el 0,4% del PBI.

De volver al sistema previo a 2019, millones de trabajadores debrían volver a pagar este impuesto.

Por otra parte, el FMI recomendó "armonizar las deducciones entre distintas categorías laborales y simplificar la estructura de alícuotas", al considerar que hoy existen diferencias significativas entre asalariados, autónomos y monotributistas con ingresos similares.

Y expresó sobre el monotributo que "impone una carga efectiva mucho menor que el sistema general, lo que genera fragmentación empresarial y limita el crecimiento de las empresas".