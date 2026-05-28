Maria Becerra y el gesto que emocionó a sus fans: todavía habla por WhatsApp con la primera persona que creyó en ella

La historia de Maria Becerra está marcada por el crecimiento meteórico, los hits globales y los escenarios más importantes del mundo. Sin embargo, en medio de una carrera atravesada por millones de reproducciones y shows multitudinarios, la artista dejó en claro que no perdió algo fundamental: la humildad y el vínculo genuino con quienes la acompañaron desde el comienzo.

La humildad de una grande

En una reciente entrevista, "La Nena de Argentina" sorprendió al revelar que todavía mantiene conversaciones por WhatsApp con su primera fan española, una seguidora que la apoyó cuando recién daba sus primeros pasos en la música. Un detalle simple, pero poderoso, que volvió a demostrar por qué tantas personas conectan con ella mucho más allá de sus canciones.

La fan que todavía tiene el WhatsApp de María Becerra

Mientras repasaba distintos momentos de su carrera, María confesó que existe una persona de su fandom que conserva un privilegio único: su número personal.

"Es la única persona de mis fans que tiene mi WhatsApp. Es de España, hoy estuvimos hablando de hecho", contó entre risas.

La cantante explicó que esa fanática estuvo presente desde el inicio de su carrera y que con el paso del tiempo lograron construir una relación cercana. Incluso, la artista le envió un saludo especial frente a cámara: "Saludos María, te adoro".

El gesto rápidamente se viralizó en redes sociales y generó una ola de comentarios positivos por parte de sus seguidores, quienes destacaron la forma en la que la artista mantiene los pies sobre la tierra pese al éxito internacional.

Los comienzos de una carrera que explotó en tiempo récord

Durante la charla, María Becerra también recordó el momento en que todo cambió en su vida artística.

"En el 2019 saqué mi primer EP como artista solista y fue una locura, le fue increíble", relató.

Ese proyecto no solo tuvo repercusión en Argentina, sino también en países vecinos como Bolivia, Paraguay y Chile. Lo que parecía ser apenas el comienzo terminó convirtiéndose en un fenómeno regional.

"No solo en Argentina sino en alrededores. Era mi primer proyecto y de repente hizo un boom increíble y mi séptima canción ya fue con J Balvin", recordó.

Del fenómeno viral a conquistar Times Square

El crecimiento de Maria Becerra ocurrió a una velocidad impactante y, en gran parte, durante la pandemia. Por eso, durante mucho tiempo la artista veía el éxito únicamente reflejado en números y reproducciones, sin poder encontrarse cara a cara con el público.

Recién en 2022 logró dimensionar realmente el alcance de su fenómeno cuando comenzó a presentarse en estadios y festivales masivos.

Desde entonces, acumuló hitos históricos, como su presentación en Times Square durante la ceremonia de fin de año de 2024, donde interpretó "Corazón vacío" frente a miles de personas.

"Estuve cantando en el Times para la ceremonia de fin de año y fue mágico", expresó emocionada.

El sueño que nació cuando tenía apenas 7 años

Más allá de la fama y los reconocimientos internacionales, la cantante también habló de sus primeros acercamientos al arte y recordó el fuerte acompañamiento de su familia.

"Fue cuando tenía 7 años. Empecé con las clases de canto, teatro, comedia musical y tuve la suerte de que mi familia me acompañe en el proceso porque vivir del arte no es algo fácil", explicó.

Ese respaldo familiar terminó siendo clave para construir una carrera que hoy la posiciona como una de las artistas argentinas más escuchadas del mundo, con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify y un presente marcado por el éxito de su álbum Quimera.

"Quimera Tour", el show más ambicioso de su carrera

La artista también adelantó detalles de su esperado Quimera Tour, una gira que promete llevar su propuesta escénica a otro nivel.

El espectáculo contará con un escenario 360 grados ubicado en el centro de los recintos para lograr una conexión total con el público desde todos los ángulos.

Además, la producción incluirá bailarines, inflables, vuelos y múltiples recursos visuales que buscarán replicar la magnitud de los shows que María realiza en Argentina.

Una estrella global que no se olvida de dónde vino

En tiempos donde muchas figuras internacionales parecen alejarse de sus seguidores a medida que crece la fama, Maria Becerra eligió mantener intacta la cercanía que la caracterizó desde sus comienzos.

El hecho de seguir hablando con una fan que la acompañó desde el primer día no solo refleja gratitud, sino también una personalidad auténtica que continúa conquistando a millones de personas alrededor del mundo.

Porque más allá de los récords, los estadios y los hits globales, hay algo que sigue definiendo a María: la capacidad de hacer sentir importante a quien estuvo ahí cuando todo recién empezaba.