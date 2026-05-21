Katy Perry, Michael Bublé y Maná lideran los shows de apertura del Mundial de Fútbol 2026

La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026 ya empezó y la expectativa crece minuto a minuto. No solo por lo que sucederá dentro de la cancha con las mejores selecciones del planeta, sino también por todo lo que rodeará a la competencia más importante del deporte.

La próxima Copa del Mundo promete marcar un antes y un después en la historia de los mundiales con una puesta en escena nunca antes vista, donde la música, la tecnología y el entretenimiento tendrán un papel central.

Con sedes repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA prepara un despliegue artístico gigante que acompañará el inicio del torneo. La organización decidió apostar fuerte al espectáculo y confirmó una serie de ceremonias de apertura que reunirán a algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional.

Un Mundial pensado como un mega show global

La edición 2026 será especial por varios motivos. Además de ser la primera con 48 selecciones participantes, también tendrá una innovadora propuesta artística con tres ceremonias inaugurales consecutivas, una en cada país anfitrión.

La FIFA diseñó cada espectáculo para reflejar la identidad cultural de cada sede, combinando música, tradición y una producción visual de gran escala. Los eventos se realizarán 90 minutos antes del partido debut de cada país organizador y buscarán generar una experiencia inmersiva para millones de fanáticos alrededor del mundo.

México apuesta a la emoción y la tradición

El histórico Estadio Azteca volverá a quedar en el centro de la escena mundial y hará historia al convertirse en el único estadio en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo: 1970, 1986 y ahora 2026.

La ceremonia tendrá un fuerte espíritu mexicano y utilizará elementos tradicionales como el papel picado para construir una narrativa visual inspirada en el trofeo del Mundial. En el escenario aparecerán grandes figuras de la música latina como Maná, Belinda, J Balvin, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

La combinación de géneros promete un show cargado de identidad, emoción y ritmo latino para abrir oficialmente la fiesta mundialista.

Canadá prepara una celebración multicultural

En Toronto, el espectáculo se realizará en el BMO Field y tendrá una impronta pop con artistas locales e internacionales. La ceremonia buscará reflejar la diversidad cultural canadiense a través de distintos estilos musicales y colaboraciones inesperadas.

Entre los artistas confirmados aparecen Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez y William Prince, acompañados por Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy y Vegedream.

Luego del show inaugural, Canadá disputará su primer encuentro del torneo frente a Bosnia y Herzegovina en una noche que promete quedar grabada en la memoria de los fanáticos.

Estados Unidos tendrá el espectáculo más impactante

La sede estadounidense apunta a convertirse en el gran centro del entretenimiento del torneo. El moderno SoFi Stadium de Los Ángeles será escenario de una producción de altísimo nivel tecnológico y visual.

La ceremonia contará con la presencia de Katy Perry, una de las artistas más importantes del pop mundial, acompañada por Future, LISA, Anitta, Rema y nuevamente Tyla, quien tendrá participación en más de un espectáculo inaugural.

El evento combinará efectos visuales, tecnología inmersiva y una puesta cinematográfica pensada para impresionar tanto a los asistentes como a quienes sigan el Mundial desde cualquier parte del planeta. Después del show se jugará el partido entre Estados Unidos y Paraguay.

El Mundial 2026 quiere revolucionar el entretenimiento deportivo

La FIFA busca que esta Copa del Mundo sea recordada no solo por el fútbol, sino también por la experiencia completa que ofrecerá alrededor de cada partido. La mezcla entre deporte y música aparece como uno de los grandes ejes del torneo y todo indica que el Mundial 2026 marcará una nueva era en los espectáculos deportivos.

Con artistas de renombre internacional, estadios futuristas y una producción sin precedentes, la próxima cita máxima del fútbol ya empezó a generar furor antes de que ruede la pelota. Todo está preparado para que el planeta vuelva a detenerse frente al evento deportivo más esperado del mundo.