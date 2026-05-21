De Ramones a Nirvana: cuáles son los 10 mejores álbumes de punk de la historia

La revista Rolling Stone publicó un nuevo ranking con los mejores álbumes de punk de todos los tiempos, un recorrido que celebra la evolución, la rebeldía y la libertad creativa de uno de los movimientos musicales más influyentes de la historia.

Para elaborar la selección, el medio tomó como punto de partida a Ramones como el "Año Cero" del punk, aunque también incluyó artistas y discos que ayudaron a construir las bases sonoras e ideológicas del género incluso antes de que el término existiera oficialmente.

"El punk rock debería significar libertad": la frase de Kurt Cobain que inspiró el ranking de los mejores álbumes punk de la historia

Además, la lista destaca cómo el punk logró transformarse con el paso de las décadas, abriendo espacio tanto para el hardcore más crudo como para el pop punk masivo y las propuestas alternativas que expandieron los límites del estilo. La frase de Kurt Cobain -"El punk rock debería significar libertad"- fue uno de los conceptos centrales detrás de la curaduría.

Los 10 mejores álbumes de punk de la historia según Rolling Stone

10. London Calling - The Clash (1979)

Considerado uno de los discos más importantes del rock, "London Calling" amplió el universo del punk incorporando reggae, ska y rockabilly sin perder su espíritu contestatario.

9. Nevermind - Nirvana (1991)

Aunque asociado al grunge, Rolling Stone destaca el ADN punk de "Nevermind", un disco que cambió la música alternativa para siempre y convirtió a Nirvana en un fenómeno global.

8. Fun House - The Stooges (1970)

Con una energía salvaje y caótica, The Stooges sentó las bases del punk años antes de la explosión oficial del género.

7. Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols - Sex Pistols (1977)

El único álbum de estudio de Sex Pistols se convirtió en un manifiesto de rebeldía juvenil y una pieza clave del punk británico.

6. Pink Flag - Wire (1977)

Minimalista, experimental y adelantado a su época, "Pink Flag" es una influencia directa para generaciones de bandas alternativas.

5. Dig Me Out - Sleater-Kinney (1997)

Con una propuesta feroz y emocional, Sleater-Kinney redefinió el punk desde una mirada feminista y alternativa.

4. The Clash - The Clash (1977)

El álbum debut de The Clash mezcló política, actitud callejera y una potencia sonora que marcó a toda una generación.

3. Double Nickels on the Dime - Minutemen (1984)

Experimental y completamente fuera de las reglas tradicionales, este disco es una de las obras más innovadoras del punk estadounidense.

2. Germfree Adolescents - X-Ray Spex (1978)

Liderados por Poly Styrene, X-Ray Spex aportó una mirada crítica, artística y disruptiva que rompió moldes dentro de la escena punk.

1. Ramones - Ramones (1976)

Con canciones cortas, rápidas y directas, el debut de Ramones redefinió el rock y dio origen al sonido punk moderno. Medio siglo después, sigue siendo el disco más influyente del género para Rolling Stone.