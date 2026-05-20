Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

Ian Lucas y una inesperada despedida de la TV: "Les quería agradecer, los amo"

El ganador de MasterChef Celebrity Argentina compartió un misterioso mensaje en redes sociales tras convertirse en una de las grandes figuras de los Martín Fierro 2026.

Luego de vivir una de las noches más importantes de su carrera, Ian Lucas sorprendió a sus seguidores con un mensaje que generó incertidumbre sobre su futuro en la televisión.

El influencer, cantante y reciente ganador del Martín Fierro Revelación 2026 publicó una reflexión en sus redes sociales días después de la ceremonia organizada por APTRA, donde además fue uno de los nombres más comentados de la noche.

"Fuimos los posteos con más visitas de los Martín Fierro. Esto no es un detalle menor para mí y lo que son ustedes. Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele y vuelva a mi mundo donde me valoran muchísimo. Les quería agradecer, los amo", escribió Ian, despertando preocupación y sorpresa entre sus fanáticos.

&nbsp;"Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele", escribió Ian Lucas en un mensaje que sorprendió a sus seguidores&nbsp;
 "Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele", escribió Ian Lucas en un mensaje que sorprendió a sus seguidores 

De YouTube al fenómeno televisivo 

Aunque ya era una figura reconocida en redes sociales y en el ámbito musical, la participación de Ian Lucas en MasterChef Celebrity Argentina marcó un antes y un después en su carrera mediática.

El artista logró conquistar al público de Telefe y terminó consagrándose campeón del reality tras vencer en la final a Sofía Gonet, conocida popularmente como "La Reini".

Además, ambos compartieron terna en la categoría Revelación de los Martín Fierro, premio que finalmente quedó en manos de Ian.

&nbsp; Ian Lucas ganó el Martín Fierro Revelación 2026 tras su exitoso paso por MasterChef Celebrity Argentina
  Ian Lucas ganó el Martín Fierro Revelación 2026 tras su exitoso paso por MasterChef Celebrity Argentina

El emocionante agradecimiento de Ian Lucas

Durante su discurso en el Hotel Hilton de Buenos Aires, el influencer se mostró visiblemente emocionado y agradeció el apoyo del público y de su familia.

"Venía de un mundo distinto y entré bien en este. Gracias a la gente que nos acompañó en cada cena, fue un proyecto muy lindo y se lo dedico a mi mamá", expresó al recibir la estatuilla.

Ahora, tras sus palabras en redes sociales, muchos seguidores comenzaron a preguntarse si Ian realmente planea alejarse de la televisión o si simplemente se tomará una pausa luego del fenómeno mediático que vivió en los últimos meses.

Esta nota habla de:
1
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

5
Primavera Sound Buenos Aires 2026 arrasa en su regreso: preventa y Fase 1 agotadas, con Fase 2 ya disponible
Noticias

Primavera Sound Buenos Aires 2026 arrasa en su regreso: preventa y Fase 1 agotadas, con Fase 2 ya disponible

Últimas noticias de Ian Luca