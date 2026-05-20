Ian Lucas y una inesperada despedida de la TV: "Les quería agradecer, los amo"

Luego de vivir una de las noches más importantes de su carrera, Ian Lucas sorprendió a sus seguidores con un mensaje que generó incertidumbre sobre su futuro en la televisión.

El influencer, cantante y reciente ganador del Martín Fierro Revelación 2026 publicó una reflexión en sus redes sociales días después de la ceremonia organizada por APTRA, donde además fue uno de los nombres más comentados de la noche.

"Fuimos los posteos con más visitas de los Martín Fierro. Esto no es un detalle menor para mí y lo que son ustedes. Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele y vuelva a mi mundo donde me valoran muchísimo. Les quería agradecer, los amo", escribió Ian, despertando preocupación y sorpresa entre sus fanáticos.

"Seguramente por un tiempo desaparezca de la tele", escribió Ian Lucas en un mensaje que sorprendió a sus seguidores

De YouTube al fenómeno televisivo

Aunque ya era una figura reconocida en redes sociales y en el ámbito musical, la participación de Ian Lucas en MasterChef Celebrity Argentina marcó un antes y un después en su carrera mediática.

El artista logró conquistar al público de Telefe y terminó consagrándose campeón del reality tras vencer en la final a Sofía Gonet, conocida popularmente como "La Reini".

Además, ambos compartieron terna en la categoría Revelación de los Martín Fierro, premio que finalmente quedó en manos de Ian.

Ian Lucas ganó el Martín Fierro Revelación 2026 tras su exitoso paso por MasterChef Celebrity Argentina

El emocionante agradecimiento de Ian Lucas

Durante su discurso en el Hotel Hilton de Buenos Aires, el influencer se mostró visiblemente emocionado y agradeció el apoyo del público y de su familia.

"Venía de un mundo distinto y entré bien en este. Gracias a la gente que nos acompañó en cada cena, fue un proyecto muy lindo y se lo dedico a mi mamá", expresó al recibir la estatuilla.

Ahora, tras sus palabras en redes sociales, muchos seguidores comenzaron a preguntarse si Ian realmente planea alejarse de la televisión o si simplemente se tomará una pausa luego del fenómeno mediático que vivió en los últimos meses.