Camilo vuelve al Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas

Camilo confirmó su regreso a la Argentina con un esperado show el próximo 25 de octubre en el Movistar Arena. Luego de agotar dos funciones en ese mismo recinto durante 2025, el cantante y compositor colombiano volverá a encontrarse con el público argentino en una de las plazas más importantes de su carrera.

El espectáculo formará parte de su recorrido internacional y combinará algunos de los mayores éxitos de su trayectoria -como "Vida de Rico", "Tutu", "Índigo", "Ropa Cara" y "Manos de Tijera"- junto a las canciones de su etapa artística más reciente, donde la sensibilidad, la madurez compositiva y la conexión emocional toman protagonismo.

El artista colombiano repasará sus grandes hits como "Vida de Rico", "Tutu" e "Índigo" en una noche cargada de emoción

El amor, la familia y los vínculos humanos continúan siendo el eje central de la propuesta artística de Camilo, algo que también se refleja en la relación con La Tribu, la comunidad de seguidores que acompaña al artista en cada parte del mundo y que en Argentina consolidó un vínculo muy especial.

Con una carrera internacional consolidada y millones de reproducciones alrededor del mundo, Camilo sigue posicionándose como una de las voces latinas más queridas y convocantes de la escena actual.

Camilo regresa al Movistar Arena el próximo 25 de octubre junto a La Tribu argentina

Entradas para Camilo en Buenos Aires

La preventa exclusiva BBVA comenzará el jueves 21 de mayo a las 13 hs, con el beneficio de 6 cuotas sin interés para clientes del banco.

Por su parte, la venta general se habilitará el viernes 22 de mayo a las 13 hs, con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA durante todo el período de venta.

Las entradas estarán disponibles a través de Movistar Arena Argentina .