Karol G llega por primera vez al Estadio River Plate: cuándo y dónde conseguir las entradas

Karol G anunció oficialmente su regreso a la Argentina con un show histórico: por primera vez se presentará en el Estadio River Plate el próximo 5 de febrero como parte de "Viajando Por El Mundo - Tropitour", su nueva y ambiciosa gira mundial.

La noticia llega luego de un momento consagratorio para la artista, que recientemente hizo historia al convertirse en la primera cantante latina en encabezar el festival Coachella. Su presentación fue celebrada a nivel global como un espectáculo que exaltó la identidad y la cultura latina sobre uno de los escenarios más importantes del mundo.

Ahora, Karol G llevará esa misma energía a una gira internacional que ya se perfila como una de las más exitosas del año. El tour pasó de 39 a 63 fechas confirmadas en estadios de distintas ciudades del mundo debido a la enorme demanda de entradas y los rápidos sold out registrados en mercados como Los Ángeles, Nueva York, Madrid, Bogotá y Ciudad de México.

El show en River Plate marcará un nuevo hito en la relación de la cantante con el público argentino, que la acompañó masivamente en cada una de sus visitas anteriores. Con una propuesta visual imponente y un repertorio que recorrerá distintos momentos de su carrera, la artista promete una experiencia de estadio atravesada por la emoción, el orgullo latino y la celebración colectiva.

Cuándo salen a la venta las entradas para Karol G en River



La preventa exclusiva para clientes Mastercard Banco Nación comenzará el miércoles 20 de mayo a las 12 horas y ofrecerá hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Mastercard BNA.

Por su parte, la venta general se habilitará el jueves 21 de mayo a las 12 horas, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a hasta 3 cuotas sin interés con Mastercard Banco Nación.

Los tickets podrán adquirirse únicamente a través de All Access.