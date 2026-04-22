Karol G hace historia en Coachella y cierra su paso como la primera latina headliner del festival

Karol G regresó al desierto de Indio para el segundo fin de semana de Coachella, cerrando un capítulo histórico en su carrera como la primera artista latina en encabezar el emblemático festival. Su presentación volvió a destacarse como una celebración contundente de la identidad latina en uno de los escenarios más influyentes del mundo.

A lo largo de ambos fines de semana, su show fue reconocido por la crítica internacional como un momento clave para la representación latina, combinando una producción visual impactante con una narrativa que atraviesa todo el espectáculo. Concebido como un viaje de transformación, el show explora la fuerza femenina desde una perspectiva de libertad, poder y autodescubrimiento.

Karol G hizo historia en Coachella como la primera artista latina en encabezar el festival

La puesta estuvo liderada creativamente por Parris Goebel junto al productor Parker Genoway, mientras que la dirección musical estuvo a cargo de Ezequiel Alara, Miguel Gandelman y Roberto Trujillo, logrando una experiencia escénica integral que elevó cada momento del show.

En esta segunda presentación, Karol G sorprendió con una nueva selección de invitados especiales que reforzaron el carácter global del espectáculo. Peso Pluma se sumó para interpretar "Qlona", mientras que J Balvin y Ryan Castro protagonizaron uno de los momentos más enérgicos de la noche. Además, Becky G regresó al escenario para interpretar "Mamiii", y el legendario Arturo Sandoval aportó un momento único con su interpretación en vivo durante "Ivonny Bonita".

Invitados como J Balvin, Peso Pluma y Becky G reforzaron el carácter global del espectáculo

Con este hito, Karol G no solo reafirma su lugar como una de las artistas más influyentes del panorama actual, sino que también consolida el crecimiento y la expansión de la música latina en el circuito global, marcando un antes y un después en la historia de Coachella.