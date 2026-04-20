Justin Bieber y Billie Eilish conmovieron a Coachella 2026: el gesto de Hailey que se volvió viral

El segundo fin de semana de Coachella 2026 dejó una de las postales más emotivas del pop actual. Desde el escenario principal en Indio, California, Justin Bieber convirtió su show en un viaje íntimo hacia sus inicios, con una fuerte carga de nostalgia que contrastó con la recepción más tibia de su primera presentación.

Más allá de los invitados de lujo, todas las miradas se centraron en la aparición de Billie Eilish y en el inesperado protagonismo de Hailey Bieber, quien jugó un papel determinante detrás de escena.

Justin Bieber sorprendió en Coachella 2026 al invitar a Billie Eilish al escenario

Una serenata con historia

En medio de su set, Bieber decidió reconectar con sus raíces y proyectó en pantalla fragmentos de sus primeros videos virales en YouTube, junto a memes que marcaron el comienzo de su carrera. En ese clima íntimo, comenzaron a sonar los acordes de "One Less Lonely Girl", su hit de 2009.

Fue entonces cuando Billie Eilish subió al escenario y se convirtió en la protagonista absoluta del momento. Sentada en una silla, la artista recibió la clásica serenata que Bieber solía dedicarle a fans en sus primeros conciertos, en una escena cargada de simbolismo.

El gesto de Hailey Bieber, alentando a Billie a subir y vivir su sueño como fan, se volvió viral

La emoción de Eilish fue evidente. Admiradora confesa del canadiense desde su infancia, la cantante vivió en primera persona una experiencia que cerró un círculo iniciado años atrás, cuando se conocieron en Coachella 2019 y luego colaboraron en el remix de "Bad Guy".

El rol clave de Hailey Bieber

Uno de los detalles que más repercusión generó no ocurrió sobre el escenario, sino instantes antes. Según se viralizó en redes sociales como X y TikTok, fue Hailey Bieber quien alentó a Billie a subir y vivir ese momento único.

La actitud de la modelo fue celebrada por los fans, que destacaron su seguridad y el apoyo hacia su pareja. "Hailey es tan segura de sí misma que puede dejar que Billie tenga su momento", comentaron usuarios en redes, en uno de los tantos mensajes que circularon tras el show.

Además de facilitar el encuentro, Hailey fue vista disfrutando y celebrando la escena desde el público, sumando aún más emoción a la noche.

Confira o momento em que Billie Eilish é chamada para ser a "One Less Lonely Girl" de Justin Bieber no Coachella, e o pós com ela EMOCIONADÍSSIMA! %uD83D%uDE2D%uD83E%uDD0D pic.twitter.com/Tubp9xXLoR — Billie Eilish Brasil (@BillieEilishBR) April 19, 2026

Guiños familiares y rumores de gira

Durante el show, Justin Bieber también dejó espacio para lo personal. En la interpretación de "Everything Hallelujah", dedicó palabras a su familia, mencionando a su esposa y a su hijo con frases como: "Hailey, bebé, hallelujah" y "Bebé Jack, hallelujah".

Tras su paso por Coachella 2026, crecieron los rumores sobre una nueva gira mundial. Los fans detectaron movimientos en su sitio oficial, que ahora invita a suscribirse para recibir novedades sobre futuras fechas.

Todo indica que este regreso a los escenarios no fue un hecho aislado, sino el anticipo de una nueva etapa global en la carrera del artista.