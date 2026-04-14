Emilia Mernes conquistó Coachella 2026: show explosivo, look impactante y proyección global

En medio de una etapa clave para su carrera, Emilia Mernes volvió a posicionarse en el centro de la conversación global con una aparición que confirmó su salto definitivo hacia el mercado internacional.

Con una estética cada vez más definida, colaboraciones estratégicas y una fuerte presencia digital, la artista eligió Coachella como escenario para reafirmar su evolución y mostrar una versión más consolidada de sí misma.

Invitada por Luísa Sonza, la cantante argentina se sumó a uno de los sets más comentados del festival, donde interpretaron juntas "Bunda" y "Motinha 2.0", generando una inmediata repercusión entre fans y en redes sociales.

Un show que combinó energía, complicidad y alto impacto

El encuentro sobre el escenario dejó en evidencia la química entre ambas artistas. La performance destacó por su energía, sensualidad y una puesta pensada para un público global, donde cada movimiento y cada interacción potenciaron el show.

La participación de Emilia Mernes no solo sumó potencia al set de Luísa Sonza, sino que también reforzó su capacidad de integrarse a propuestas internacionales sin perder identidad.

Dark glam y estética futurista: el look que se robó todas las miradas

Uno de los puntos más comentados fue, sin dudas, el estilismo. La artista apostó por un body suit dark glam firmado por la diseñadora Celia Kritharioti, con una impronta futurista que elevó su presencia escénica.

El outfit incluyó transparencias, corset estructurado, cristales, cadenas y flecos metálicos, logrando una estética audaz y moderna. Las botas altas de estilo gótico y las medias de red terminaron de construir una imagen potente, alineada con el concepto del show.

En paralelo, el beauty look acompañó con delineados gráficos, sombras en tonos oscuros y aplicaciones brillantes alrededor de los ojos, aportando un aire etéreo y teatral.

Entre el backstage y lo cotidiano: la narrativa en redes

Más allá del escenario, Emilia Mernes volvió a demostrar su manejo de la narrativa digital. A través de sus redes, compartió el detrás de escena, mostrando desde la preparación previa hasta momentos más íntimos.

Entre las postales más virales, se destacó una imagen con rollers en el pelo y mate en mano, una escena que combinó su faceta de estrella internacional con guiños a su identidad argentina.

También hubo fotos en el backstage, selfies, paisajes nocturnos de California y momentos relajados que construyeron un relato visual cercano y auténtico.

Un hito más en una carrera en plena expansión

La presencia en Coachella no llega de manera aislada. En los últimos días, la artista también generó repercusión tras su encuentro con Zara Larsson en Miami, lo que despertó rumores de nuevas colaboraciones.

En ese contexto, su aparición junto a Luísa Sonza funciona como una confirmación: Emilia Mernes ya forma parte de una escena internacional donde las alianzas y los cruces entre artistas marcan el pulso de la industria.

Una artista que pisa cada vez más fuerte en el mundo

Con una performance sólida, una estética definida y una estrategia digital efectiva, Emilia Mernes transformó su paso por Coachella 2026 en mucho más que una participación especial.

La artista no solo brilló: dejó en claro que su camino apunta directo a consolidarse como una figura global, capaz de llevar su identidad a los escenarios más importantes del planeta sin perder frescura ni autenticidad.