Escuchar música mientras entrenás podría ayudarte a rendir más, según un estudio científico

La relación entre la música y el rendimiento físico volvió a quedar en el centro de la escena luego de un estudio científico que analizó cómo influye escuchar canciones favoritas durante el entrenamiento.

La investigación concluyó que quienes realizaron actividad física acompañados por música lograron resistir más tiempo antes de llegar al agotamiento.

El trabajo fue publicado en la revista científica Psychology of Sport and Exercise y difundido por la Universidad de Jyväskylä, donde los investigadores analizaron el impacto que tiene la música sobre la percepción del esfuerzo en ejercicios de alta intensidad.

Casi seis minutos más de resistencia

Según los resultados del estudio, las personas que entrenaron escuchando su música favorita lograron mantenerse activas durante casi seis minutos más en una prueba de ciclismo que quienes realizaron la misma actividad en silencio.

La diferencia representó una mejora cercana al 20% en el tiempo hasta el agotamiento, un dato que despertó interés tanto en el ámbito científico como entre deportistas y entrenadores.

Los especialistas aclararon que la música no modifica directamente el esfuerzo físico que realiza el cuerpo, pero sí puede alterar la manera en que el cerebro procesa el cansancio y la fatiga durante el ejercicio.

Cómo actúa la música sobre el cuerpo y la mente

El estudio sostiene que escuchar canciones elegidas personalmente podría ayudar a tolerar mejor la sensación de agotamiento en entrenamientos intensos. En otras palabras, el cuerpo sigue trabajando con la misma exigencia, pero la percepción del esfuerzo cambia.

Ese fenómeno explicaría por qué muchas personas sienten mayor motivación o energía cuando entrenan acompañadas por playlists específicas, ritmos acelerados o canciones con fuerte carga emocional.

La música también puede funcionar como un estímulo externo que ayuda a mantener la concentración, sostener el ritmo y reducir la atención puesta sobre el cansancio físico.

El poder emocional de las canciones favoritas

Uno de los puntos más destacados de la investigación es que el efecto positivo aparece especialmente cuando las personas escuchan música que realmente disfrutan. No se trata solamente del ritmo o del volumen, sino del vínculo emocional que existe con determinadas canciones.

Por eso, los investigadores remarcan que la elección musical puede tener un rol importante en la experiencia deportiva y en la capacidad de sostener esfuerzos prolongados.

En los últimos años, distintos estudios ya habían señalado cómo la música puede influir en el estado de ánimo, la motivación y la concentración. Sin embargo, este nuevo trabajo aporta datos concretos sobre su impacto en el rendimiento físico.

Una herramienta cada vez más presente en el entrenamiento

Actualmente, escuchar música durante el ejercicio se convirtió en un hábito instalado tanto en deportistas profesionales como en personas que entrenan de manera recreativa. Desde gimnasios hasta carreras y rutinas al aire libre, las playlists forman parte de la experiencia física cotidiana.

Aunque la investigación aclara que la música no reemplaza la preparación física ni disminuye el esfuerzo real del cuerpo, sí podría convertirse en una herramienta clave para atravesar entrenamientos exigentes con una sensación menor de fatiga.

La ciencia empieza a confirmar algo que millones de personas ya intuían desde hace tiempo: a veces, una buena canción puede hacer la diferencia justo cuando el cuerpo parece no dar más.