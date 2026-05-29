Fito Páez estrenó "Las fuerzas armadas del amor", un videoclip atravesado por la emoción y la reconstrucción

Fito Páez volvió a mostrar su costado más sensible con el lanzamiento del videoclip de "Las fuerzas armadas del amor", una de las canciones destacadas de Shine, su reciente trabajo discográfico. El clip está protagonizado por Sofía Gala Castiglione y dirigido por José Fogwill.

La nueva producción audiovisual profundiza el universo emocional que atraviesa el álbum y pone el foco en un período especialmente delicado para el artista. Tal como contó durante la salida de Shine, el disco nació luego del accidente que sufrió en Madrid, cuando cayó por una escalera y padeció 11 fracturas en 9 costillas, una situación que lo obligó a frenar y atravesar meses de recuperación.

Una Buenos Aires nocturna y personajes que acompañan

El videoclip abre con una imagen cargada de simbolismo: unas piernas derrotadas sobre una escalera. Mientras tanto, el personaje interpretado por Sofía Gala avanza por las calles de Buenos Aires, sumergida en la noche y en los encuentros con distintos personajes que aparecen durante el recorrido.

La idea y el guion fueron desarrollados por Nicolás Ferrario, Ezequiel Mandelbaum y el propio José Fogwill. A lo largo del video también aparecen distintas figuras ligadas a la cultura argentina, reforzando el concepto de comunidad y contención colectiva.

Entre las participaciones se destacan Liliana Herrero, Daniel Melingo, Leroy Rotman, Margarita Paez, Pablo Potenzoni -TTM-, Juana Gallardo de Dum Chica y Cortafierros, La Piba Berreta, K4, Marté, Lucía Moyano Rebón, Martín López, Bernardo Candel, Lara Baldino, Dulcinea Damevin y Lady Trombón.

Una canción atravesada por el accidente y la recuperación

"Las fuerzas armadas del amor" funciona como una verdadera declaración emocional. La canción relata en primera persona el accidente que sufrió Fito en Madrid y cómo logró salir adelante gracias al acompañamiento de las personas que estuvieron cerca suyo durante ese proceso.

Con una letra directa y profunda, el tema se transforma en una oda a la amistad, al afecto y a esos vínculos que sostienen incluso en los momentos más difíciles. El videoclip acompaña esa idea con una narrativa intensa, colores vibrantes y una puesta visual marcada por el movimiento constante.

Además, la estética del clip mantiene una conexión visual con "Todos los Fitos", el corto también dirigido por Fogwill que acompañó otra etapa reciente del universo artístico de Páez.

Un homenaje cargado de significado

En el cierre del videoclip aparece una dedicatoria especial a la memoria de Adolfo Aristarain, figura clave del cine argentino y referente cultural admirado por varias generaciones.

Con este lanzamiento, Fito Páez reafirma el espíritu de Shine: un álbum atravesado por la fragilidad, la recuperación y la necesidad de volver a crear después del dolor. El resultado es una obra profundamente humana que transforma una experiencia traumática en música, imágenes y emoción compartida.



