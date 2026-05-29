Los Caligaris presentan "Caligaris Sí", un disco lleno de colaboraciones y espíritu festivo

Los Caligaris vuelven a celebrar la música y la alegría con el lanzamiento de "Caligaris Sí", su nuevo disco de estudio, un trabajo que resume a la perfección el espíritu optimista, festivo y descontracturado que la banda viene construyendo desde hace años alrededor del mundo.

Con 11 canciones y colaboraciones de artistas de distintos géneros y países, el álbum funciona como una invitación a animarse, apostar por los sueños y seguir adelante. El "sí" del título aparece como una declaración de principios que atraviesa todo el proyecto y conecta de lleno con la identidad que Los Caligaris construyeron a lo largo de su carrera.

Los Caligaris lanzaron "Caligaris Sí", un álbum con 11 canciones y colaboraciones de artistas de toda Latinoamérica

Entre los invitados destacados aparecen Paty Cantú, Los Auténticos Decadentes, Banda El Recodo, Benjamín Amadeo, La K'onga, Neto Peña, La Vela Puerca, Coti Sorokin, Don Tetto, Alan Sutton y Karina La Princesita, en una mezcla de estilos que mantiene intacta la esencia característica de la banda.

El focus track del disco es "Viento a tu Favor", junto a Paty Cantú, una canción explosiva y festiva que representa el espíritu del álbum con una impronta marcada por los vientos desde el comienzo. El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip dinámico y divertido que refleja el universo visual y artístico que caracteriza al grupo.

Uno de los aspectos más especiales del lanzamiento tiene que ver con la portada oficial del álbum, ya que fue realizada por un fan de la banda luego de un concurso abierto donde seguidores de distintos lugares enviaron sus propuestas inspiradas en el concepto del disco.

Además de este nuevo lanzamiento, Los Caligaris atraviesan un gran presente artístico y recientemente anunciaron "La Fórmula Perfecta", una gira conjunta junto a Los Auténticos Decadentes que promete llevar la fiesta y el descontrol a escenarios de Argentina, México y Colombia.

Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes anunciaron "La Fórmula Perfecta", una gira conjunta que promete llevar la fiesta a otro nivel.

En paralelo, la banda también forma parte de "Locos", la nueva campaña presentada por DIRECTV y DSPORTS en la antesala del Mundial FIFA 2026, una propuesta que celebra la pasión colectiva y el espíritu popular que conecta naturalmente con la energía de Los Caligaris.

Mientras continúan expandiendo su música por Latinoamérica, el grupo ya confirmó su regreso a Buenos Aires el próximo 6 de junio en Museum, donde volverán a encontrarse con su público en una noche que promete fiesta, humor y mucha música.