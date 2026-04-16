Los Caligaris lanzan "Mala Junta" junto a La K'onga y Neto Peña y anuncian show en Buenos Aires

Los Caligaris vuelven a cruzar fronteras musicales con "Mala Junta", un nuevo adelanto de su próximo disco, que verá la luz en mayo. En esta ocasión, la banda suma a La K'onga y al reconocido rapero mexicano Neto Peña, dando lugar a una colaboración que combina estilos y expande su universo sonoro.

Con el cuarteto como base, "Mala Junta" se sumerge de lleno en el ADN musical de La K'onga y se abre a nuevos climas con la impronta de Neto Peña, logrando un cruce potente y natural. En este lanzamiento, la banda potencia su costado más festivo y bailable, incorporando a la vez un matiz poco habitual con la presencia de uno de los máximos exponentes del rap mexicano.

Los Caligaris se unen a La K'onga y Neto Peña en "Mala Junta"

La canción forma parte del nuevo disco de Los Caligaris y se convierte en el segundo estreno de 2026, sumándose a una serie de colaboraciones que ya anticipan el espíritu del álbum, junto a artistas como Karina, Don Tetto, Coti Sorokin, Benjamín Amadeo, Los Auténticos Decadentes, Banda El Recodo, Justo de Silvestre y La Naranja.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dinámico y entretenido, donde se puede ver a todos los artistas compartiendo escena, con guiños a películas icónicas como Kill Bill, Volver al Futuro y Men in Black, sumando una estética lúdica que refuerza el espíritu de la canción.

La banda vuelve a la ciudad con un show el 6 de junio en Museum, donde presentará su nueva etapa junto a sus clásicos de siempre

Además, la banda anunció su regreso a Buenos Aires con un show el próximo 6 de junio en Museum. Será una oportunidad especial para reencontrarse con su público porteño en el marco de esta nueva etapa, donde convivirán los clásicos de siempre con las nuevas canciones que marcan el rumbo actual del grupo.

Como parte de su agenda internacional, Los Caligaris también llevarán su música a Perú el 26 de junio y a Chile el 27, consolidando un presente de expansión y crecimiento que los mantiene como una de las propuestas más versátiles y convocantes de la escena latina.