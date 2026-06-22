Turf celebra 30 años de historia con una gira cargada de clásicos, premios y nuevos desafíos

Hablar de Turf es hablar de una de las bandas más emblemáticas del rock y pop argentino de las últimas décadas.

Con canciones que marcaron generaciones y una identidad artística inconfundible, el grupo atraviesa un 2026 muy especial: celebra 30 años de trayectoria con una extensa gira, nuevos desafíos musicales y el reconocimiento de la industria.

Lejos de vivir de la nostalgia, la banda demuestra que sigue vigente, renovándose y conectando con nuevas audiencias sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno musical.

Un aniversario que comenzó con una noche inolvidable

La celebración arrancó con todo en la Ciudad de Buenos Aires. Turf abrió su año aniversario con un show multitudinario en el Complejo C Art Media, donde miles de fanáticos disfrutaron de un recorrido por los grandes clásicos de su repertorio y también de nuevas canciones que reflejan el presente creativo del grupo.

La noche tuvo además un momento espectacular cuando los integrantes realizaron una impactante entrada a bordo de un descapotable antiguo, generando una ovación inmediata y dejando en claro que el festejo por los 30 años sería tan especial como inolvidable.

El Premio Gardel que hizo historia para la banda

A los festejos se sumó recientemente una noticia que marcó un antes y un después en la carrera del grupo.

Turf obtuvo el Premio Gardel a Mejor Álbum Pop Rock por "Polvo de Estrellas", consiguiendo por primera vez este importante reconocimiento luego de tres décadas de trayectoria.

El galardón representa un logro histórico para una banda que nunca dejó de evolucionar y que continúa ampliando su legado dentro de la música argentina.





Una actualidad marcada por la renovación constante

La banda atraviesa una etapa de gran actividad artística, combinando el peso de su historia con una permanente búsqueda creativa.

Su repertorio continúa atravesando generaciones, mientras que sus nuevas producciones mantienen viva una propuesta que sigue encontrando lugar dentro de la escena musical actual.

Esa combinación entre experiencia, vigencia y capacidad de reinvención explica por qué Turf continúa siendo una de las bandas más convocantes del país.

Rosario, Salta y Tucumán se suman a la celebración

Entre las nuevas fechas anunciadas sobresalen tres paradas muy esperadas por los seguidores del grupo.

El próximo 7 de agosto, Turf llegará al Metropolitano Lotus Club de Rosario para protagonizar una noche especial que contará además con la participación de Fiesta POPPA!, la propuesta impulsada desde el universo de Miranda! y Agencia APA!.

Los DJs Ludo Morell, Miss Jeanette y Kamesound serán los encargados de musicalizar la previa con un set especialmente preparado para el público turfero.

Posteriormente, la gira continuará el 4 de septiembre en La Roka de Salta y el 5 de septiembre en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, ampliando el recorrido nacional de esta celebración histórica.

Shows que se transforman en experiencias únicas

A lo largo de los años, la banda liderada por Joaquín Levinton logró construir una identidad artística que va mucho más allá de la música.

Cada recital se caracteriza por sumar elementos visuales, puestas originales y momentos inesperados que convierten cada presentación en una experiencia diferente.

Turf volvió a demostrar esa capacidad recientemente en escenarios como Cosquín Rock, Lollapalooza Argentina y el Complejo C Art Media, donde sorprendió al público con propuestas innovadoras y una energía que permanece intacta.

Todas las fechas confirmadas de la gira aniversario

La celebración por los 30 años continuará con una serie de conciertos en Argentina y Uruguay:

7 de agosto: Metropolitano - Rosario, Argentina

Metropolitano - Rosario, Argentina 8 de agosto: Quality Lab - Córdoba, Argentina

Quality Lab - Córdoba, Argentina 22 de agosto: Tanda - Colonia del Sacramento, Uruguay

Tanda - Colonia del Sacramento, Uruguay 29 de agosto: Auditorio Sur - Temperley, Argentina

Auditorio Sur - Temperley, Argentina 4 de septiembre: La Roka - Salta, Argentina

La Roka - Salta, Argentina 5 de septiembre: Teatro Mercedes Sosa - Tucumán, Argentina

Teatro Mercedes Sosa - Tucumán, Argentina 31 de octubre: Le Park - La Rioja, Argentina

Le Park - La Rioja, Argentina 1 de noviembre: Cine Teatro - Catamarca, Argentina

Cine Teatro - Catamarca, Argentina 7 de noviembre: Fiesta Nacional de la Frutilla - Coronda, Santa Fe, Argentina

Treinta años después, la historia sigue creciendo

Con una gira que continúa sumando ciudades, un Premio Gardel histórico y un vínculo inquebrantable con el público, Turf atraviesa uno de los capítulos más importantes de su carrera.

La banda demuestra que las tres décadas de historia no son un punto de llegada, sino el impulso para seguir creando, sorprendiendo y llevando sus canciones a nuevos escenarios. Mientras los festejos continúan por todo el país, el grupo reafirma que su legado sigue más vigente que nunca.