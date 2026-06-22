Los Pericos presentaron una nueva versión de "Corre" antes de su esperado show en el Gran Rex

Los Pericos continúan expandiendo el universo de "Inmortal", su más reciente álbum de estudio. En esta oportunidad, la histórica banda argentina lanzó una nueva versión acústica de "Corre", una de las canciones que integra el disco, como parte de su serie audiovisual "Sesiones Inmortales".

El estreno corresponde al octavo episodio de este proyecto, donde el grupo revisita las canciones de su último trabajo desde una perspectiva diferente, apostando por arreglos más íntimos y una sonoridad despojada. A través de sus redes sociales, la banda compartió un adelanto del lanzamiento y celebró la llegada de este nuevo capítulo.

Los Pericos siguen expandiendo el universo de "Inmortal" con nuevas canciones y shows

"El octavo episodio de Sesiones Inmortales ya está disponible. Seguimos versionando las canciones de nuestro disco Inmortal desde una nueva perspectiva, y en este capítulo les presentamos 'Corre' en formato acústico", escribieron junto al video.

Además, adelantaron que todos los jueves a las 19 horas seguirán estrenando nuevos episodios de la serie.

Una nueva vida para las canciones de "Inmortal"

Lanzado este año, "Inmortal" significó el regreso de Los Pericos a un álbum compuesto íntegramente por canciones inéditas. El trabajo reúne diez composiciones que mantienen la esencia reggae-rock característica de la banda mientras exploran nuevas historias vinculadas al amor, el crecimiento personal y los vínculos humanos.

La obra también fue concebida como una suerte de "cápsula del tiempo", una propuesta artística que busca retratar el presente creativo del grupo y dejar un registro de esta etapa para las futuras generaciones.

Entre los temas que forman parte del disco aparecen colaboraciones destacadas con Abel Pintos, El Plan de la Mariposa, Sabino, Facundo Soto, Néstor Ramljak y Denny Denan, aportando diferentes matices a un álbum que combina tradición y renovación.

Presentación oficial en el Teatro Gran Rex

Los Pericos realizarán la presentación oficial de "Inmortal" en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 22 de octubre. La cita será en el Teatro Gran Rex, uno de los escenarios más emblemáticos de la música argentina.

El concierto formará parte de la primera etapa de la gira de presentación del álbum, que también incluirá fechas en Córdoba, Rosario, Junín, Bogotá y México.

La noche en el Gran Rex promete convertirse en un recorrido por distintas etapas de la carrera del grupo. Además de las nuevas canciones, el público podrá reencontrarse con clásicos que marcaron la historia de Los Pericos y que siguen vigentes después de décadas.

Con el estreno de "Corre" y a la espera de su show, la banda reafirma el gran momento artístico que atraviesa y continúa celebrando la salida de un disco que, como su nombre lo indica, busca perdurar en el tiempo.