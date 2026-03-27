Los Pericos presentan "Inmortal", su nuevo álbum y anuncian un show clave en el Gran Rex

Los Pericos se consolidaron como una de las bandas más influyentes del rock-reggae en español, con un recorrido que marcó a varias generaciones en Argentina y toda Latinoamérica.

Con hits que siguen vigentes y una identidad sonora inconfundible, el grupo logró mantenerse relevante a lo largo del tiempo, adaptándose sin perder su esencia.

Hoy, ese legado se renueva con un nuevo lanzamiento que no solo mira al presente, sino también al futuro.

"Inmortal": un disco que captura el presente de la banda

Los Pericos presentan "Inmortal", su nuevo álbum de estudio, un trabajo que marca un nuevo hito en su carrera y reafirma su lugar como referentes indiscutidos del género.

El disco reúne 10 canciones inéditas que transforman el concepto de lo eterno en una declaración artística. Con letras actuales y un mensaje que atraviesa el amor y el crecimiento, el álbum mantiene el ADN del grupo con su característico estilo reggae rock.

Pero además, el proyecto se construye como una idea conceptual: una "cápsula del tiempo" que refleja el momento artístico de la banda en 2026. Cada canción se vincula con un objeto simbólico que representa su universo sonoro y su mirada sobre el mundo.

Las canciones hablan de la conexión humana, el paso del tiempo y los vínculos que perduran, consolidando una obra que no solo se escucha, sino que también se preserva.

Colaboraciones que amplían el universo sonoro

"Inmortal" suma una serie de colaboraciones que enriquecen el disco y conectan distintas generaciones y estilos.

Entre ellas se destacan:

"Corazón Cristal" junto a Abel Pintos (focus track del álbum)

"Amor Bonsai" con El Plan de la Mariposa

"Los Latidos" junto a Denny Denan

"Inquilino en el Espacio" con Facundo Soto

"La Tierra" junto a Néstor Ramljak

"Inmortal" junto a Sabino





A estos se suman adelantos como "Soledad", con producción artística de Ale Sergi.

Un regreso a las canciones inéditas

El álbum marca además el regreso de la banda a un disco completamente nuevo, reafirmando un presente que respeta su historia pero proyecta su sonido hacia adelante.

Sobre el espíritu del proyecto, el grupo lo define con claridad:

"Con un mensaje atemporal de amar, crecer y cuidar el medio ambiente, junto a colaboraciones eternas, este conjunto de canciones hacen a este álbum ‘Inmortal'".

El detrás de escena según Juanchi Baleirón

El proceso creativo también tuvo un fuerte componente emocional y colectivo. Así lo explicó Juanchi Baleirón:

"Fue muy lindo trabajar, retocar, grabar, hubo mucho ida y vuelta. Fue muy casero y muy profesional a la vez, nos juntó a todos durante muchos meses nuevamente en el estudio."

Y agregó una reflexión sobre el concepto del disco:

"Luego apareció el concepto de ‘Inmortal' que más que un concepto, es un deseo, una aspiración, porque nosotros somos todos mortales, pero la obra sí es inmortal. La música quedará para siempre."

Un estudio cargado de historia

El álbum fue grabado íntegramente en Robledo Sound Machine, el estudio que acompaña a la banda desde la época de Mystic Love.

Ese espacio no es solo técnico: es parte de su identidad. Allí nacieron muchos de sus grandes éxitos y se consolidó el sonido que los posicionó como referentes en Latinoamérica.

Tracklist completo de "Inmortal"

Corazón Cristal Ft. Abel Pintos Amor Bonsai Ft. El Plan de la Mariposa Los Latidos Ft. Denny Denan Inquilino en el Espacio Ft. Facundo Soto La Tierra Ft. Néstor Ramljak Inmortal Ft. Sabino Baila el cielo Corre Soledad La Verdad

Gira 2026: el regreso a los escenarios

Como parte del lanzamiento, Los Pericos anunciaron la primera etapa de la gira presentación de "Inmortal", que incluirá shows en Argentina y el exterior.

El momento más esperado será el 22 de octubre en el Teatro Gran Rex, donde la banda presentará el nuevo disco y repasará sus clásicos en un show que promete funcionar como otra "cápsula del tiempo".

Los Pericos se presentarán en el Teatro Gran Rex

Próximos shows:

1 de abril - Festival del Olimar - Uruguay

4 de abril - Rock en Baradero - Buenos Aires

25 de abril - Teatro San Carlos - Junín

3 de junio - Gol de Oro - CDMX, México

5 de junio - Lourdes Music Hall - Bogotá, Colombia

16 de octubre - Quality Espacio - Córdoba

17 de octubre - Metropolitano Lotus Club - Rosario

22 de octubre - Teatro Gran Rex - Buenos Aires





El cronograma de todos los shows de Los Pericos en 2026

Una obra que busca trascender el tiempo

Con "Inmortal", Los Pericos no solo presentan un nuevo disco: construyen una obra que dialoga con su historia y proyecta su legado hacia el futuro.

Entre nuevas canciones, colaboraciones y una gira internacional, la banda demuestra que su música sigue viva, vigente y lista para seguir marcando generaciones.



