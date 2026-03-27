Beret lanza "Hablo de ti" y profundiza en el amor que deja huella

Beret se consolidó como una de las voces más emocionales del pop en español, con una fuerte conexión con el público argentino y latinoamericano. Sus letras introspectivas y su estilo cercano lograron trascender fronteras, convirtiéndolo en un artista clave dentro de la escena actual.

Con shows agotados, millones de reproducciones y una base de fans en constante crecimiento, el sevillano continúa expandiendo su alcance mientras mantiene una identidad marcada por lo íntimo y lo personal.

"Hablo de ti": una canción que conecta con la memoria emocional

En este contexto, Beret presenta su nuevo single "Hablo de ti", una canción que profundiza en el recuerdo de un amor que sigue presente con el paso del tiempo.

Bajo la producción de Pablo Cebrián, el tema explora cómo la rutina no logra llenar el vacío que deja una persona especial, reflejando una búsqueda constante de lo que alguna vez fue único.

La canción propone una mirada sincera sobre los vínculos: la imposibilidad de olvidar, la nostalgia y la sensación de que nada vuelve a sentirse igual, incluso cuando la vida sigue avanzando.

Un nuevo capítulo tras "Lo Bello y lo Roto"

Este lanzamiento llega luego del éxito de su álbum Lo Bello y lo Roto, publicado en noviembre del año pasado, con el que Beret reafirmó su estilo y su capacidad para conectar desde lo emocional.

Con este nuevo single, el artista continúa profundizando en esa línea narrativa, donde las experiencias personales se transforman en canciones que dialogan directamente con su audiencia.

Canciones que componen el álbum "Lo Bello y lo Roto"

Una gira mundial que marca su expansión

El estreno de "Hablo de ti" coincide con el desarrollo del "Tour Lo Bello y lo Roto", la gira internacional con la que Beret está recorriendo distintos escenarios alrededor del mundo.

Luego de completar una serie de conciertos en teatros de España con entradas agotadas, el tour avanza hacia Estados Unidos y Latinoamérica. Además, este 2026 marca un hito en su carrera con su esperado debut en escenarios europeos.

Ciudades como Londres, Dublín, París y Bruselas forman parte de este nuevo tramo que consolida su crecimiento global.

Fechas confirmadas en Argentina

El público argentino tendrá la oportunidad de vivir su show en vivo en tres ciudades:

Shows en Argentina:

15/05/2026 | Quality Espacio | Córdoba

16/05/2026 | Teatro Gran Rex | Buenos Aires

17/05/2026 | Bioceres Arena | Rosario

Una conexión que sigue evolucionando

Con cada lanzamiento, Beret reafirma su lugar como uno de los artistas más sensibles y cercanos del panorama musical actual.

"Hablo de ti" no solo suma una nueva pieza a su repertorio, sino que también refuerza ese vínculo con el público que encuentra en sus canciones un reflejo de sus propias emociones. En plena expansión internacional, el artista demuestra que su música sigue creciendo sin perder su esencia.