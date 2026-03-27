Taylor Swift ganó el premio a la artista del año en los iHeartRadio 2026 y dejó una fuerte reflexión

Taylor Swift volvió a hacer historia en los iHeartRadio Music Awards 2026 al llevarse el galardón a artista del año, además de sumar otros seis premios en una velada que reafirmó su dominio en la industria musical.

Con un total de siete estatuillas en la noche, la superestrella también fue reconocida en categorías clave como álbum pop del año y canción pop del año, consolidando aún más su récord histórico dentro de la premiación.

Un momento especial con Alysa Liu

La ceremonia tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando la patinadora olímpica Alysa Liu fue la encargada de entregarle cinco de los premios, incluido el más importante de la noche.

En su discurso, Swift destacó ese gesto con palabras de admiración:

"Primero que todo, recibir este premio de Alysa. Tú me has traído a mí y a todos los demás tanta felicidad con tus actuaciones".

"No creía ser una artista cuando empecé"

Lejos de enfocarse solo en sus logros, la cantante eligió mirar hacia atrás y reflexionar sobre sus comienzos.

"Me encanta ser artista. Me encanta escribir canciones más que cualquier otra cosa en el mundo", expresó.

Y sorprendió al revelar: "Y no creía ser una artista cuando empecé a hacerlo. Era un pasatiempo, y luego se convirtió en mi pasatiempo favorito".

Swift recordó su infancia, cuando la música era un refugio y una pasión en construcción:

"Tenía 12 años, tuve el lujo de pasar miles de horas trabajando en mi arte, practicando, cometiendo errores a través de ensayo y error, y todo eso fue completamente sin ser observado".

Un mensaje directo para las nuevas generaciones

Durante su discurso, la artista también se dirigió a los músicos presentes en la audiencia, a quienes describió como "personas ambiciosas, geniales, inteligentes, increíbles que tienen sueños".

En ese marco, compartió un consejo clave en tiempos de exposición constante:

"Si tuviera una esperanza para ustedes, diría que espero que puedan nutrir su pasatiempo y su pasión, solo entre ustedes y ese arte, y se den tiempo".

Y reforzó: "Dense tiempo para cometer errores. Dense tiempo para perfeccionar su arte".

Una advertencia sobre la exposición en la era digital

En el cierre, Swift dejó una reflexión contundente sobre el impacto del entorno digital en los artistas:

"Soy una firme creyente de que cualquier cosa con la que alimentes tu mente, ésta la internalizará", afirmó.

Luego, lanzó una frase que resonó fuerte: "Cualquier cosa que alimentes a Internet, éste intentará destruirlo, y no quiero eso para sus sueños".

Récord histórico y legado en crecimiento

Más temprano en la noche, Swift también fue premiada por mejor álbum pop gracias a The Life of a Showgirl. Con estas nuevas distinciones, la artista amplió su propio récord y alcanzó un total de 41 premios en la historia de los iHeartRadio Music Awards.

Una consagración con mirada hacia el futuro

Lejos de quedarse en la celebración, Taylor Swift aprovechó uno de los momentos más importantes de su carrera para dejar un mensaje inspirador.

Entre recuerdos, aprendizajes y advertencias, la artista demostró que, incluso en la cima, sigue conectada con sus inicios y con quienes hoy sueñan con recorrer el mismo camino.