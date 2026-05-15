Taylor Swift tomó una drástica decisión para evitar "colados" a su casamiento

El casamiento entre Taylor Swift y Travis Kelce continúa rodeada de misterio y expectativa. Mientras crecen los rumores sobre la fecha, el lugar y la lista de invitados, un detalle inesperado llamó especialmente la atención en las últimas horas: la forma en la que la cantante maneja personalmente las invitaciones para evitar filtraciones y posibles "colados".

Lejos de seguir los protocolos habituales de las celebridades, Swift eligió una estrategia mucho más reservada y artesanal para mantener toda la organización bajo estricto control.

El método secreto que eligió Taylor Swift

Según trascendió en medios estadounidenses, la cantante dejó de lado las clásicas tarjetas impresas y las tradicionales invitaciones "save the date", utilizadas normalmente para anunciar con anticipación la fecha de una boda.

En cambio, la artista comenzó a contactar personalmente a familiares y amigos cercanos a través de llamadas privadas.

La decisión llegó después de las constantes filtraciones que comenzaron a circular sobre el casamiento y las distintas versiones vinculadas al evento.

"Entonces me llamó y me dijo: ‘Estás invitado a mi boda'"

Personas cercanas al entorno de Taylor aseguraron que algunos invitados quedaron completamente sorprendidos al recibir una llamada directa de la cantante.

"Entonces me llamó y me dijo: ‘Estás invitado a mi boda'", contó una de las personas contactadas informalmente.

La intención es clara: evitar que la información sobre la ceremonia siga filtrándose antes del gran día y reducir al máximo la circulación de detalles sensibles.

Un operativo reservado para blindar la boda

De acuerdo con información publicada por TMZ, no solo Taylor realiza personalmente parte de esas invitaciones, sino que también miembros de su círculo de confianza y de su equipo colaboran en la tarea.

Además, a los invitados les pidieron mantener sus agendas de verano libres y flexibles, aunque todavía no conocen ni la fecha definitiva ni el lugar exacto del casamiento.

Toda esta situación se intensificó después de que distintos medios internacionales publicaran versiones contradictorias sobre el evento.

Rhode Island, el primer lugar que apareció en los rumores

Durante varios meses, una de las versiones más fuertes aseguró que la boda se realiza en Rhode Island, donde Taylor Swift posee una enorme mansión frente al mar y suele organizar encuentros privados con amigos y celebridades.

Incluso, algunos reportes señalaron que la artista quería casarse allí en junio y que estaba dispuesta a hacer lo necesario para asegurarse una fecha específica.

Algunas publicaciones afirmaron que Swift intentó negociar económicamente con otra pareja que ya tenía reservado el lugar para liberar la fecha y utilizar la propiedad para su boda con Kelce.

Aunque nunca hubo confirmación oficial sobre esa versión, el rumor alimentó aún más el misterio alrededor del enlace.

Nueva York apareció ahora como posible escenario

Sin embargo, recientemente comenzó a circular una versión completamente diferente que revolucionó a los fanáticos: la posibilidad de que el casamiento finalmente se realice en Nueva York el próximo 3 de julio.

Según publicó Page Six, incluso ya existen invitaciones preliminares reservando esa fecha en la ciudad.

De concretarse, Taylor y Travis se suman a otras parejas de celebridades que eligieron Nueva York para casarse, como Beyoncé y Jay-Z, además de Justin Bieber y Hailey Bieber.

La relación especial de Taylor Swift con Nueva York

La ciudad ocupa un lugar muy importante en la vida personal de la cantante. Desde hace años, Swift mantiene una fuerte conexión emocional con Manhattan y especialmente con el barrio de Tribeca, donde posee varias propiedades.

En 2014, incluso lanzó la canción Welcome to New York, tema que simbolizó su vínculo con la ciudad y que terminó convirtiéndose en una especie de declaración de amor hacia Nueva York.

Por eso, la posibilidad de que el casamiento se celebre allí no resulta descabellada para sus seguidores.

Selena Gomez y Gigi Hadid, entre las posibles invitadas

Mientras tanto, continúan creciendo las especulaciones sobre quiénes forman parte del exclusivo evento.

Según distintas versiones, Selena Gomez y Gigi Hadid integran el círculo más cercano que acompaña a Taylor durante el casamiento.

Además, recientemente la cantante volvió a alimentar los rumores cuando fue fotografiada en Nueva York luciendo un minivestido blanco con estética nupcial, algo que sus fanáticos interpretaron como otra posible pista sobre el esperado enlace.

Una boda rodeada de misterio que mantiene en vilo a los fanáticos

Aunque Taylor Swift y Travis Kelce todavía no confirmaron oficialmente detalles sobre el casamiento, el nivel de expectativa alrededor del evento no deja de crecer.

Con rumores, filtraciones y estrategias cada vez más reservadas, la boda de la pareja ya se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados y enigmáticos del mundo del espectáculo internacional.