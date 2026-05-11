Tini Stoessel y el romántico gesto de Rodrigo De Paul: así es el impactante anillo de compromiso que revolucionó las redes

El presente sentimental de Tini Stoessel atraviesa uno de sus momentos más felices. Mientras continúa consolidada como una de las artistas argentinas más importantes de la escena pop latina, la cantante también vive una etapa muy especial junto a Rodrigo De Paul, con quien ya confirmó sus planes de casamiento.

En las últimas horas, el futbolista sorprendió a todos al compartir por primera vez imágenes del lujoso anillo de compromiso que le regaló a la intérprete de "Miénteme", desatando una ola de reacciones en redes sociales y convirtiendo nuevamente a la pareja en el centro de atención.

El anillo de compromiso de Tini Stoessel que causó furor

A través de su cuenta oficial de Instagram, el jugador de la Selección Argentina publicó una serie de fotos íntimas de sus últimos días. Entre imágenes junto a Lionel Messi, momentos familiares con sus hijos Francesca y Bautista y distintas postales personales, hubo una imagen que rápidamente se robó todas las miradas: la mano de la artista luciendo una impactante alianza repleta de brillantes.

Junto a la foto, el mediocampista del Inter Miami escribió un mensaje profundamente romántico dedicado a la artista:

"Mi compañera de ruta, el ángel que vino a salvarme. Sos el mejor equipo. Te amo", expresó De Paul.

La publicación explotó de comentarios y los fanáticos de la pareja no tardaron en reaccionar ante el gesto del futbolista.

El impactante anillo de compromiso

La tierna respuesta de Tini: "Te amo con mi vida entera"

Lejos de pasar desapercibida, Tini respondió públicamente el posteo de su pareja con una frase que enterneció a sus seguidores:

"Te amo con mi vida entera", comentó la cantante.

El comentario amoroso de Tini Stoessel

Pero eso no fue todo. En sus historias de Instagram, la ex protagonista de Violetta compartió nuevamente la imagen publicada por De Paul y sumó otra romántica dedicatoria:

"Te amo más mi vida hermosa".

La escena estuvo musicalizada con la canción Nos volveremos a ver de Serú Girán, un detalle que muchos interpretaron como una referencia a la distancia que ambos enfrentan por sus compromisos profesionales.

La historia compartida por Tini Stoessel

Una historia de amor marcada por idas y vueltas

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzó en octubre de 2021 y rápidamente se convirtió en una de las más mediáticas del espectáculo y el deporte argentino.

Sin embargo, la pareja atravesó momentos complejos. En agosto de 2023 decidieron separarse y mantuvieron un largo período alejados. Finalmente, en marzo de 2025 llegó la reconciliación que ilusionó nuevamente a sus fanáticos.

Desde entonces, ambos comenzaron a mostrarse mucho más unidos y abiertos respecto a su historia de amor.

Tini confirmó que quiere casarse con Rodrigo De Paul

Durante febrero de este año, la cantante ya había dejado entrever que el casamiento era una posibilidad concreta. Consultada sobre los rumores, respondió entre risas:

"Pero yo no voy a contar estando sola. Falta un otro. Entonces hay que esperar un poquito más. Pero a mí me encantaría...".

Semanas más tarde, mientras brindaba una entrevista para un medio paraguayo, Tini recibió una llamada en vivo de Rodrigo De Paul y volvió a alimentar las versiones sobre la boda.

"Nos preguntan si nos casamos pero yo todavía no dije nada", le comentó al futbolista. Luego, ante la consulta sobre si el casamiento podría realizarse a fines de 2026, lanzó:

"Puede ser, tenemos muchas ganas de casarnos".

@sectorvipok %uD83D%uDC8D ¡Tini y Rodrigo De Paul se van a casar! Durante una entrevista en Paraguay, Tini Stoessel recibió una videollamada sorpresa de Rodrigo De Paul y el momento no tardó en volverse viral. Entre risas y complicidad, la charla dejó una frase de Tini que encendió rumores de boda, algo que los fans vienen esperando desde hace tiempo. %uD83D%uDCAC ¿Se viene casamiento entre Tini y De Paul? %uD83D%uDC8D %u266C sonido original - Sector VIP

El momento viral en el show de Tini en Córdoba

Uno de los episodios más comentados ocurrió durante un show de Tini Stoessel en Córdoba, cuando Rodrigo De Paul apareció sorpresivamente frente al público.

La reacción de los fanáticos fue inmediata: miles de personas comenzaron a cantar "Que se case, que se casen" mientras la artista sonreía desde el escenario.

Sin necesidad de usar palabras, Tini confirmó el rumor con gestos. Asintió con la cabeza, levantó su dedo en señal afirmativa y, según registraron los asistentes, se pudo leer claramente en sus labios:

"Sí, nos vamos a casar".

Tini Stoessel vive un presente soñado

Entre nuevos proyectos musicales, una carrera internacional consolidada y un presente sentimental atravesado por el amor, Tini Stoessel vuelve a ocupar el centro de la escena mediática argentina.

La aparición del anillo de compromiso no solo alimentó la expectativa por la futura boda, sino que también mostró una faceta más íntima y emocional de la artista, que continúa fortaleciendo el vínculo con su público tanto arriba como abajo del escenario.

Mientras sus fanáticos esperan novedades sobre el casamiento, cada gesto entre Tini y Rodrigo De Paul confirma que la historia entre ambos atraviesa uno de sus capítulos más felices.



