Ricardo Arjona emocionó al Movistar Arena junto a Momi Giardina y sorprendió con Ángela Leiva

La gira de Ricardo Arjona en el Movistar Arena sigue dejando postales imborrables. En medio de sus 14 funciones agotadas con "Lo que el Seco no dijo", el artista protagonizó uno de los momentos más emotivos de la residencia al invitar al escenario a Momi Giardina durante la interpretación de "Señora de las cuatro décadas".

Como ya es tradición en ese segmento del show, Arjona elige a una mujer del público para dedicarle una de sus canciones más emblemáticas. Esta vez, la elegida fue Momi, quien subió al escenario visiblemente emocionada mientras el estadio estallaba en aplausos. El gesto tuvo un fuerte valor simbólico, ya que la conductora fue presentada como representante de todas las mujeres de esa generación, protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche.

Momi Giardina cumplió uno de sus grandes sueños al subir al escenario junto a Ricardo Arjona

Horas después, Giardina compartió su emoción en redes sociales con un mensaje que rápidamente se volvió viral: "@ricardoarjona me acabó de cumplir mi sueño... SEÑORAAAAAAAAAAA", escribió, dejando en claro lo especial que fue vivir ese momento junto a uno de sus artistas más admirados.

Pero la noche también tuvo espacio para una sorpresa musical. Ángela Leiva fue la invitada especial para interpretar junto a Ricardo Arjona "Fuiste Tú", desatando una ovación inmediata del público presente.

La participación de Ángela se suma a la del pasado fin de semana, cuando Eugenia Quevedo también subió al escenario para compartir ese mismo clásico, convirtiéndose hasta ahora en las dos artistas argentinas elegidas para acompañar a Arjona en uno de los momentos más especiales de esta histórica residencia.

Ángela Leiva emocionó al Movistar Arena al interpretar junto a Arjona "Fuiste Tú"

Tras la presentación, la cantante argentina también compartió un emotivo mensaje en sus redes: "Jamás me imaginé que después de cantarla tantas veces, en tantos karaokes, algún día la iba a cantar con el mismísimo Ricardo Arjona. Gracias por este momento; lo guardo en mi corazón para siempre", expresó, reflejando la magnitud de la experiencia.

Con shows completamente agotados, invitados sorpresa y momentos únicos en cada noche, Ricardo Arjona sigue reafirmando su conexión histórica con el público argentino, convirtiendo cada presentación en una experiencia irrepetible.