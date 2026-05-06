"Qué placer conocerte": el encuentro entre Ricardo Arjona y La Mona Jiménez que emocionó a sus fans

En medio de su exitosa residencia en el Movistar Arena, Ricardo Arjona vivió uno de los momentos más especiales de su paso por Argentina al protagonizar un inesperado encuentro con una leyenda de la música popular: La Mona Jiménez.

El emotivo cruce ocurrió en un hotel de Puerto Madero, donde ambos artistas coincidieron horas antes de uno de los shows del guatemalteco. Según mostró el propio Arjona en sus redes sociales, La Mona se acercó hasta su habitación para saludarlo personalmente y compartir una charla distendida, marcada por abrazos, sonrisas y mucha complicidad.

Ricardo Arjona y La Mona Jiménez compartieron un cálido encuentro en Buenos Aires

El encuentro rápidamente revolucionó a los fanáticos de ambos, no solo por la admiración mutua entre dos referentes de la música latinoamericana, sino también por los mensajes que compartieron después.

Arjona publicó el video del momento y escribió: "Cosas que pasan en el sur. La sorpresa de La Mona, referente del cuarteto argentino. Noches que quisiera no terminarán nunca, el mate, el asado, los amigos y las tantas noches que nos faltan. Feliz de estar aquí. Porque los recuerdos de lo vivido, solo se curan viviendo más".

Por su parte, La Mona también respondió con una frase que terminó de conquistar a sus seguidores: "Qué placer conocerte, querido Ricardo".

La conexión entre ambos artistas fue tan buena que, según trascendió, Arjona incluso invitó al ícono del cuarteto a acompañarlo en sus shows en Córdoba, previstos para el 14 y 15 de mayo.

Mientras continúa con su gira Lo que el SECO no dijo en Buenos Aires, Arjona sigue dejando momentos inolvidables dentro y fuera del escenario, y este encuentro con La Mona ya se convirtió en una de las postales más celebradas de su paso por el país.