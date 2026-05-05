Nonpalidece llenó La Trastienda y lanzó su nueva gira acústica

El regreso de Nonpalidece ya se siente fuerte en la escena local. Con una identidad consolidada y un público fiel que los acompaña desde hace años, la banda volvió a los escenarios con una propuesta que combina intimidad, celebración y reinvención musical, generando una respuesta inmediata: entradas agotadas y una conexión total con sus seguidores.

Una vuelta esperada en un escenario emblemático

La banda regresó a La Trastienda, un espacio que forma parte de su historia y donde supo construir momentos clave de su carrera. Este show marcó el retorno de "Nonpalidesenchufado", un formato que propone una mirada distinta sobre su repertorio.

Lejos de la potencia habitual, el grupo apuesta por una versión más despojada de sus canciones, donde aparecen nuevas texturas y matices que llevan su música hacia un terreno más cercano e íntimo, sin perder la esencia que los caracteriza.

Un show con condimento especial: música y celebración

El concierto del 28 de abril no fue uno más. Además del regreso del formato acústico, la noche tuvo un momento especial con el festejo de cumpleaños de Néstor, que se transformó en una celebración compartida con el público.

Entre canciones, emoción y complicidad, no faltó la clásica torta ni el ritual de soplar las velitas, generando una postal única que reforzó el vínculo entre la banda y sus fans.

"Nonpalidesenchufado": un clásico que se reinventa

Este formato nació en 2008 y, a casi dos décadas de su creación, se mantiene vigente. Más que una simple versión acústica, se trata de una propuesta artística que permite redescubrir las canciones desde otro lugar.

En esta nueva etapa, Nonpalidece profundiza su búsqueda musical, explora nuevas formas de interpretación y reafirma un estilo que evoluciona sin perder identidad.

Gira acústica: el recorrido por distintas ciudades

El regreso no se limita a Buenos Aires. La banda ya confirmó una serie de presentaciones que llevarán este formato a distintos puntos del país:

9 de mayo: Salón Tattersall, San Isidro, Argentina





10 de mayo: La Trastienda, San Telmo, Argentina (AGOTADO)





16 de mayo: City Rock, Junín, Argentina





12 de junio: Auditorio Oeste, Haedo, Argentina





13 de junio: Brew House, Mar del Plata, Argentina





20 de junio: Arena Sur, Pompeya, Argentina





4 de julio: Jaguar Haus, Rosario, Argentina





7 de agosto: Mood Live, Neuquén, Argentina





Un presente que consolida su legado

Con este regreso, Nonpalidece no solo revive uno de sus formatos más queridos, sino que también reafirma su lugar dentro de la música argentina. Entre la cercanía del formato acústico y la energía de su público, la banda demuestra que su historia sigue en movimiento.

Cada show se convierte en una nueva oportunidad para reencontrarse con sus canciones desde otro lugar, manteniendo viva una conexión que, lejos de apagarse, se fortalece con el paso del tiempo.