Nonpalidece brilló en el Konex y anuncia el regreso de "Nonpalidesenchufado" con shows en Buenos Aires

Nonpalidece volvió a hacer vibrar a su público en el Ciudad Cultural Konex con un show que marcó el cierre de su gira "Veranonpa", en una noche cargada de energía, conexión y celebración.

El grupo reafirmó su vínculo con ese escenario que ya se siente propio, desplegando un setlist contundente donde cada canción encontró una nueva forma de sonar. Con el público completamente entregado, el ida y vuelta fue constante, sosteniendo la euforia de principio a fin en un show que volvió a confirmar la potencia de su propuesta en vivo.

Nonpalidece cerró su gira "Veranonpa" en el Konex con una noche cargada de reggae

En ese contexto, el Konex se consolidó una vez más como un punto de encuentro clave entre la banda y sus fans, donde la música se transforma en una experiencia colectiva que se resignifica en cada presentación.

Como parte de este gran presente, Nonpalidece anunció el regreso de "Nonpalidesenchufado", su formato especial en versión acústica, que tendrá una nueva edición con shows el 28 de abril -fecha que además coincide con el cumpleaños de Néstor- y el 10 de mayo en La Trastienda, un escenario emblemático para el grupo.

El show del 28 de abril tendrá un condimento especial: coincidirá con el cumpleaños de Néstor

Este formato, que nació en 2008, propone una relectura de su repertorio desde un enfoque más íntimo y minimalista, donde las canciones se reinterpretan por fuera del reggae tradicional, explorando nuevas dimensiones sonoras y emocionales.

A 18 años de su origen, la banda retoma este concepto que ya es un clásico dentro de su carrera, con una gira que los llevará por distintos puntos del país y el conurbano, acercando su música desde un lugar más cercano y despojado.

Con este anuncio y tras un cierre consagratorio en el Konex, Nonpalidece continúa consolidando su camino, combinando la fuerza de sus shows eléctricos con propuestas que invitan a redescubrir su esencia desde otra perspectiva.