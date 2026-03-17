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La Vela Puerca celebró un reencuentro histórico con su público argentino en una gira barrial con entradas agotadas

La banda uruguaya recorrió el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires con una serie de shows íntimos y multitudinarios que reafirmaron su conexión única con la gente.

Cecilia Andrea Bello

La Vela Puerca volvió a demostrar por qué su vínculo con el público argentino es inquebrantable. Con una gira barrial que priorizó el contacto directo y cercano con su gente, el grupo agotó localidades en cada una de sus presentaciones y transformó cada recital en una verdadera celebración colectiva.

El recorrido incluyó noches inolvidables en Auditorio Sur, Auditorio Oeste y Teatro Flores, donde se vivió un clima de comunión permanente entre la banda y sus seguidores. A cada canción le siguió un coro multitudinario, pogos intensos y momentos de profunda emoción que confirmaron que el ritual velero se mantiene más vivo que nunca.

&nbsp;La Vela Puerca agotó cada fecha de su gira barrial y reafirmó su conexión histórica con el público argentino&nbsp;
 La Vela Puerca agotó cada fecha de su gira barrial y reafirmó su conexión histórica con el público argentino 

Uno de los puntos más conmovedores de cada noche volvió a ser "José Sabía", canción que se convirtió en un instante íntimo y poderoso entre El Enano y el público. La gente la canta de principio a fin y la transforma en un abrazo colectivo que atraviesa generaciones.

Fieles a su esencia, los shows combinaron energía desbordante y sensibilidad, recorriendo distintas etapas de su discografía y generando ese ida y vuelta constante que convierte cada recital en una experiencia compartida.

&nbsp;Entre pogos intensos y momentos íntimos, la banda convirtió cada recital en una celebración colectiva&nbsp;
 Entre pogos intensos y momentos íntimos, la banda convirtió cada recital en una celebración colectiva 

Como parte de este regreso tan esperado, la banda también realizó dos presentaciones con entradas agotadas en el Ciudad Cultural Konex, reafirmando su enorme poder de convocatoria y su lugar como uno de los grupos más convocantes del Río de la Plata.

Una vez más, La Vela Puerca ratificó en vivo lo que pregona desde sus inicios: celebrar juntos sigue siendo la mejor manera de resistir y mantenerse de pie.

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