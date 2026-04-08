Nonpalidece vuelve a Uruguay en un momento consagratorio: show en Montevideo y una carrera que no para de crecer

Con una trayectoria sólida y una identidad musical que marcó a generaciones, Nonpalidece se posiciona como uno de los máximos exponentes del reggae en el continente. Su capacidad para reinventarse sin perder esencia y su conexión con el público los convierten en un nombre fundamental dentro de la escena.

Regreso esperado: cita en Montevideo

La banda volverá a Uruguay el próximo 17 de abril a las 21 horas para presentarse en el Montevideo Music Box, en un show que promete repasar sus grandes clásicos y celebrar su presente artístico.

Un 2025 de expansión y nuevos horizontes

El grupo viene de atravesar un 2025 intenso con su Gira Celebración, un recorrido que los llevó por Centroamérica y distintos países, acercando su música a nuevas audiencias.

Este tour combinó presentaciones en destinos ya conocidos con otras plazas donde tocaron por primera vez, consolidando su crecimiento internacional.

"Hecho en Jamaica": un proyecto clave

Uno de los momentos más destacados fue el lanzamiento del documental "Hecho en Jamaica", una producción muy esperada que mostró el proceso creativo y el detrás de escena de una etapa fundamental para la banda.

Además, tanto el documental como el show en vivo ya se encuentran disponibles en Flow, ampliando el alcance del proyecto.

Premios, estadios llenos y una carrera en ascenso

El gran presente de Nonpalidece también se refleja en los reconocimientos obtenidos. La banda ganó el Premio Gardel a Mejor Disco de Reggae por su álbum "Hecho en Jamaica", consolidando su lugar en la industria.

A esto se suma un hito clave: el show en el Movistar Arena, donde convocaron a más de 12 mil personas, reafirmando su poder de convocatoria.

30 años de historia y una celebración en camino

El 2026 marcará un punto especial en su carrera: en septiembre, la banda cumplirá 30 años de trayectoria. Un recorrido que incluye giras internacionales, festivales y un legado que sigue creciendo.

Un presente que invita a celebrar

El regreso a Montevideo encuentra a Nonpalidece en uno de sus mejores momentos. Con una carrera consolidada, nuevos logros y una energía intacta, la banda se prepara para reencontrarse con su público uruguayo y seguir escribiendo su historia.

Una banda que sigue haciendo historia

Lejos de detenerse, Nonpalidece continúa expandiendo su música y fortaleciendo su vínculo con el público. El show en Uruguay será una nueva oportunidad para confirmar que su presente es tan potente como su historia.