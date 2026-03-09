Nonpalidece estrena "One Love - En Vivo Movistar Arena", el emotivo cierre de su histórico show
La banda argentina presenta la versión en vivo del clásico de Bob Marley registrada durante su concierto en el Movistar Arena, donde más de 12 mil personas celebraron junto al grupo la presentación de su disco Hecho en Jamaica.
La banda argentina Nonpalidece estrenó "One Love - En Vivo Movistar Arena", una versión especial grabada durante su histórico show del 24 de abril de 2025 en el Movistar Arena.
Aquella noche, el grupo se presentó ante más de 12 mil personas, en un concierto que también marcó la presentación oficial de su álbum Hecho en Jamaica, un trabajo que reafirma su conexión con las raíces del reggae.
Para el cierre del show, la banda eligió interpretar One Love, uno de los clásicos más emblemáticos del género y una de las canciones más representativas del legado de Bob Marley, figura fundamental en la historia del reggae a nivel mundial.
El momento se volvió aún más especial cuando Nonpalidece invitó nuevamente al escenario a los artistas que habían participado del concierto para compartir esa última canción junto al público. Entre los invitados estuvieron Brinsley Forde, La Delio Valdez, David Cairol, Raly Barrionuevo, Ke Personajes y No Te Va Gustar, quienes se sumaron para compartir un final cargado de emoción.
El lanzamiento de esta versión en vivo permite revivir ese momento inolvidable, tanto para quienes estuvieron presentes en el recital como para quienes no pudieron asistir.
Próximos shows de Nonpalidece
La banda continuará llevando su música a distintos escenarios de Argentina y la región en los próximos meses:
-
20 de marzo: Bikini Disco - Gualeguaychú
-
27 de marzo: Ciudad Cultural Konex
-
28 de marzo: Área Costanera - Quilmes
-
4 de abril: Fiyi Club - Rufino
-
17 de abril: Montevideo Music Box
Con este lanzamiento, Nonpalidece vuelve a celebrar el espíritu del reggae y el mensaje de unión que representa "One Love", reafirmando su lugar como una de las bandas más importantes del género en América Latina.